El sumario del caso mediador que investiga al ex diputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes, a su sobrino Taishet Fuentes, ex Director General de Ganadería del Gobierno Canario, a Antonio Navarro Tacoronte, mediador de la trama y al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, recoge entre sus páginas declaraciones reveladoras de todos los participantes de esta trama donde los socialistas presuntamente intermediaban para conseguir trato de favor de la comunidad autónoma de Canarias en favor de media docena de empresarios. En una de las conversaciones grabadas por la Policía Nacional se deja caer que el ex diputado socialista canario cobró presuntamente un soborno de 2.000 euros en mano en el Club de alterne Sombras, de Madrid, al menos una vez. El sumario también recoge otra conversación entre Navarro y uno de los empresarios que presuntamente pagaban «mordidas», Antonio B.P., apodado «el curita», donde el primero argumenta los gastos que realiza ante el empresario: «Yo llevo pagándole putas a don Bernardo (Fuentes) cada vez que vengo a Madrid, todos los días 1.000 euros. Esto para que tú lo sepas».

Durante la instrucción del caso mediador, la Policía comprobó todos los pagos que los empresarios beneficiados por la trama con adjudicaciones públicas, subvenciones y rebajas de multas habían realizado a la cúspide de la trama donde se ubicaban presuntamente Bernardo Fuentes, su sobrino Thaiset y el general Francisco Javier Espinosa. De esta manera, comprobaron que el 3 de septiembre de 2020 una de las empresas, Cleanergetic Seers Solutions cuyo administrador único era Antonio B.P., el curita, «realizó un primer pago por valor de 2.000 euros, que fueron ingresados en la cuenta bancaria de Irene M.P., pareja sentimental del investigado Navarro Tacoronte».

Fue el propio Antonio Navarro Tacoronte el que desveló ante la juez de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife el 12 de abril de 2022 el contenido de una reunión en Madrid entre el empresario Antonio B.P., el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el propio Navarro Tacoronte donde el mediador «intermedió ante el empresario y el Diputado del Congreso, pero el Diputado es el que tiene potestad de llamar a Canarias y gestionar esto. (…) Que esto lo haría Juan Bernardo (Fuentes) con su sobrino, el actual director de Ganadería Taishet Fuentes. Que estaba presente cuando se hizo el pago de los 2.000 euros, que los entregó el declarante (Navarro) en nombre de Juan Bautista en el Club Sombras al señor Curbelo».

Las visitas a este club de alterne madrileño, ubicado en una conocida arteria de la capital, eran frecuentes como demuestra las numerosas fotografías que existen en el sumario del caso mediador, realizadas durante las noches que Fuentes y Navarro acompañados de algún empresario canario o madrileño visitaban el lugar. De hecho hay una foto de ambos con el dueño del local, Eusebio V.B., además de otras muchas con las prostitutas que contrataban y se llevaban a hoteles para celebrar fiestas con ellas. Todas estas juergas que incluían el consumo de drogas eran sufragadas por los empresarios, entre 3.000 y 3.500 euros por noche de farra y muchos preguntaban al intermediario por sus «inversiones».

Por eso el propio Navarro debió justificar ante los empresarios la inversión que realizaban y resolver sus dudas. Durante una conversación grabada por la Policía, Navarro le dice al curita: «Tú me dices ¿eso está garantizado? Yo te puedo decir que hoy sí ¿Y si pasa algo en el Gobierno (canario)? (…) Plan B, las subvenciones están garantizadas. ¿Vale? Yo llevo pagándole putas a Don Bernardo (Fuentes) cada vez que vengo a Madrid, todos los días. 1.000 euros, 1.000 euros. Esto para que tú lo sepas, que siempre me has preguntado ¿por qué tienes tanto dinero? Ahí lo tienes y te lo justifico ¿eh? Hay veces que me gasté 1.000 euros. Los 1.000 que traje de Canarias».

Pero el empresario no terminaba de ver el resultado del dinero que ya había adelantado al intermediario e insiste «sí, pero las subvenciones… no voy a recibir yo. ¿Cuánto voy a recibir de subvenciones?», a lo que Navarro contesta «Antonio, ¿yo qué sé? ¿Cuánto vas a hacer por (…), cuánto dinero es?». La respuesta del empresario hace referencia a números generales: «Yo hago la inversión, pero luego tienes unas cuotas anuales de 16.000 euros». Durante la conversación grabada por la Policía incluso sale a relucir el papel del General de División de la Guardia Civil Espinosa. Es el empresario quien saca el tema: «Y luego, vamos a ver, lo del general de África eso va a dar fuelle», a lo que el intermediario se interesa por saber «¿qué te ha contado (el diputado Fuentes) de eso?». «Ha dicho dos cosas, una es en Cabo Verde y otra en (…)», responde. «¿Cuánto dinero?», se interesa el mediador. «Cabo Verde no me ha dicho, el otro sí me ha dicho… bastantes millones, 35 kilos».

Cuando habla del general de África el empresario se refería al general retirado Francisco Javier Espinosa Navas, que es el único de los detenidos que ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción 4 de Tenerife. Espinosa ingresó en la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil en el año 1976. Ha ocupado destinos de responsabilidad en distintas Unidades, como en la Comandancia de la Guardia Civil de La Rioja, Subsector de Tráfico de Sevilla, Zona de Sevilla, Jefatura de Información, Comandancia de Algeciras, de Las Palmas de Gran Canaria y el Destacamento de Enlace en Francia. También participó en misiones internacionales en países como Rumanía, Austria, Italia, Israel, Francia, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Bélgica, Estados Unidos, Marruecos y Suecia. Cuenta con numerosas condecoraciones de diversas consideraciones, militares, civiles e internacionales.

En 2012 el todavía coronel fue nombrado Jefe de la misión de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en El Sahel (África). Se trataba de una misión de Política Común de Seguridad y Defensa, de las conocidas como CSDP. Durante su etapa como coronel fue jefe de la Comandancia de Las Palmas entre los años 2008 y 2012 y recibió la Gran Cruz del Mérito Militar con distinto blanco por sus más de 35 años de servicios en la Benemérita. Esta condecoración fue aprobada el 20 de diciembre de 2014 por el Consejo de Ministros. Tras ascender a general en 2013 fue trasladado a Madrid hasta su retiro en 2021.