Belén Esteban se mantenía como una de las más fieles a La Osa Producciones, la productora heredera de La fábrica de la tele (que sigue investigada por la Operación Deluxe), pero tras el batacazo de La familia de la tele se deja querer por otras cadenas. Después de asegurar que aceptaría una oferta de Mediaset para su regreso, TVE ha anunciado que estará en el programa Top Chef: dulces y famosos. Se trata de un talent show de cocina centrado en la repostería, siendo el programa más inapropiado para ella, ya que es una persona con diabetes y que no puede probar los dulces por sus problemas con el azúcar.

Esta espantada de la de Paracuellos no ha sentado nada bien entre sus compañeros, algo que se notaba durante la emisión de No somos nadie del jueves 13 de noviembre. Uno de los colaboradores de la Quickie Ronda aprovechaba su intervención para felicitar a Belén por su fichaje, ya que sería su último día en el espacio de TEN antes de arrancar con las grabaciones del show de cocina, que la tendrán ocupada durante varias semanas. En ese momento, David Valldeperas, director histórico de Sálvame, que se mantiene con ellos en TEN, pedía a su colaboradora que retomase la receta de galletas que iba a hacer a modo de despedida.

Durante la pandemia, la sección de cocina de Esteban se convirtió en una fábrica de memes de Sálvame, algo que se ha repetido en su salto a TEN, aunque siempre lo hacía a regañadientes y jurando que no volvería a cocinar. Esta temporada parecía haberse librado, por eso ha sorprendido tanto que acepte una oferta para un programa de cocina en otra cadena.

Tras la enésima orden de su director para que se pusiese manos a la masa, ella bromeaba con cara de pocos a amigos y le retaba: «Ahora bajo al chino». Esa fue la frase que terminó de irritar a su director, que decidió ponerse serio y mostró su cabreo en público y a micro abierto.

«Lo que está pasando hoy es una falta de respeto a todo», decía después de que María Patiño tratase de poner paz entre ambos. En ese mismo momento Belén parecía captar la indirecta y volvía a la cocina improvisada en el plató del ‘pisito’ de No somos nadie. Aunque con cara de pocos amigos, los hacía durante unos minutos, ya que la receta fue un desastre absoluto.

Patiño, para intentar calmar los ánimos, decidió tomar el control del cocinado, aunque ella ha demostrado no saber moverse entre los fogones. De nuevo, desastre absoluto, aunque demostraba poner toda la intención para no empañar uno de los últimos días de su amiga en el programa.

Tal y como dejaban claro los espectadores en redes sociales, lo peor de la actitud de Belén Esteban ha sido el desplante a sus compañeros, pero a los que no se ven en cámara. El equipo de producción había hecho un esfuerzo para montar una cocina improvisada y llevar un horno al plató, pese a los pocos recursos que tienen en TEN TV. Le criticaban que, lejos de agradecerlo, echase por tierra ese trabajo.