El aparato de tu casa que siempre debes apagar si te vas de vacaciones: es el que más gasta

Durante el verano, la rutina se interrumpe durante unos días o incluso semanas. Sin embargo, mientras tú disfrutas de unas merecidas vacaciones, algunos de los electrodomésticos continúan trabajando en silencio, consumiendo energía sin que te des cuenta. Y no hablamos sólo del frigorífico o del aire acondicionado: hay un aparato que, aunque creas que está apagado, sigue consumiendo energía incluso cuando no estás en casa.

En un contexto donde cada céntimo cuenta y la eficiencia energética es más importante que nunca, reducir el consumo se ha convertido en una prioridad para muchas familias. A menudo, nos centramos en apagar luces o desenchufar pequeños dispositivos, sin sospechar que uno de los aparatos más comunes y cotidianos continúa funcionando en modo latente, generando un gasto invisible. Por eso, conocer cuál es el verdadero responsable de ese «consumo fantasma» es clave para tomar decisiones más conscientes.

Éste es el aparato que más energía consume en vacaciones

Durante años, se ha asumido que el frigorífico es el electrodoméstico que más energía consume. Y en parte, es cierto: al estar encendido 24 horas al día los 365 días del año, representa una parte importante del gasto energético. Según datos de la distribuidora eléctrica I-DE (Iberdrola Distribución), este aparato representa aproximadamente un 31% del consumo eléctrico medio de una vivienda.

Otros aparatos, como la lavadora, el lavavajillas y el horno, también tienen una huella significativa, pero funcionan de forma intermitente. El televisor, por ejemplo, se sitúa entre los primeros puestos en consumo, con un 12% del total, especialmente si se utiliza durante muchas horas al día o es grande. Sin embargo, cuando nos vamos de casa, y estos dispositivos están «apagados», no deberían gastar… ¿o sí?

El verdadero culpable: el ‘modo de espera’

La sorpresa llega al saber que muchos dispositivos no se apagan del todo. Permanecen en lo que se conoce como modo «standby», también llamado «modo de espera». Este estado es común en televisores, equipos de sonido, videoconsolas, ordenadores y electrodomésticos inteligentes. Aunque aparentemente están apagados, siguen conectados a la red eléctrica y realizan tareas en segundo plano, como recibir actualizaciones.

Según diversos estudios, el consumo en «standby» puede llegar a representar hasta el 11% del gasto energético total de un hogar. Esta cifra puede parecer pequeña, pero si se mantiene constante durante semanas o meses, se traduce en un aumento considerable en la factura. Y lo peor es que muchas personas ni siquiera son conscientes de ello.

Los modelos Smart TV actuales, que están conectados a Internet y cuentan con multitud de funciones inteligentes, siguen operativos incluso cuando no se están utilizando. Reciben actualizaciones de software, mantienen conexiones con servidores, y en algunos casos, incluso activan sensores que detectan movimiento o sonidos.

Además de la televisión, hay muchos más aparatos que gastan energía cuando no se están utilizando:

Ordenadores de sobremesa y portátiles : incluso en reposo, siguen consumiendo energía si están conectados a la corriente.

: incluso en reposo, siguen consumiendo energía si están conectados a la corriente. Cargadores : ya sea de móvil, tablet o portátil, si están enchufados aunque no estén cargando, siguen extrayendo energía de la red.

: ya sea de móvil, tablet o portátil, si están enchufados aunque no estén cargando, siguen extrayendo energía de la red. Altavoces inteligentes y asistentes virtuales: siempre están «escuchando», esperando la palabra clave.

¿Qué puedes hacer para evitar este consumo invisible?

Afortunadamente, existe una solución sencilla y muy efectiva: desenchufar los aparatos. Pero sabemos que esto no siempre es práctico ni cómodo, sobre todo si tienes muchos enchufes difíciles de alcanzar o si los aparatos están conectados en zonas poco accesibles. Por eso, lo más recomendable es utilizar regletas con interruptor o, mejor aún, enchufes inteligentes.

Con una regleta con botón de apagado, puedes cortar el suministro eléctrico de varios dispositivos a la vez, sin necesidad de desenchufarlos uno por uno. Por su parte, los enchufes inteligentes permiten programar horarios de encendido y apagado desde el móvil, ideal si te vas de vacaciones y quieres dejar todo desconectado automáticamente.

Casos especiales: cuándo no conviene desenchufar

Aunque en la mayoría de los casos apagar o desconectar los dispositivos es la mejor opción, existen excepciones. Por ejemplo, algunos televisores OLED realizan procesos automáticos en segundo plano para mantener la calidad de imagen. Si desenchufas inmediatamente este aparato después de usarlo, podrías interrumpir ese proceso y acortar su vida útil.

También es recomendable mantener encendido el router, especialmente si tienes dispositivos de seguridad en casa como cámaras conectadas o sistemas de alarma que dependen de internet.

El gasto eléctrico no se detiene cuando te vas de vacaciones. Aunque no estés utilizando los electrodomésticos, muchos de ellos siguen consumiendo energía en silencio. El televisor es el principal responsable de este consumo «fantasma», aunque no es el único.

La buena noticia es que evitarlo está en tus manos. Desconectar, programar o cortar la corriente con un solo botón puede marcar la diferencia. Porque ahorrar energía no es sólo cuestión de eficiencia económica, sino también de responsabilidad con el entorno. Y qué mejor momento para empezar que justo cuando te vas a descansar.