Este electrodoméstico es un peligro: nunca lo dejes conectado en verano o te puede salir caro

Cuando llega el buen tiempo, la mayoría de nosotros cambiamos ciertos hábitos sin darnos cuenta: preferimos comidas frías, evitamos encender el horno, ponemos en marcha el ventilador o el aire acondicionado… Pero hay algo que suele pasar desapercibido y que se puede convertir en un riesgo silencioso dentro del hogar: los electrodomésticos que dejamos conectados sin pensar. Con el aumento de las temperaturas, el calor ambiental no sólo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros aparatos eléctricos, razón por la cual los expertos recomiendan desconectar un electrodoméstico en particular durante el verano.

Lo primero a tener en cuenta es que muchos aparatos continúan recibiendo corriente aunque no los estemos usando. Esto puede parecer insignificante, pero en realidad, en días especialmente calurosos, puede provocar un incendio debido a la sobrecarga de la red eléctrica, el calor acumulado y la falta de ventilación. Además, si el cableado está dañado, doblado o con zonas peladas, la exposición a temperaturas elevadas puede hacer que la funda aislante se degrade aún más, dejando los cables al descubierto y aumentando el peligro.

El electrodoméstico que debes desenchufar en verano

Hablamos de la tostadora, presente en casi cualquier hogar. Muchos la utilizamos casi a diario, sobre todo por las mañanas, como parte de la rutina de desayuno. Sin embargo, se subestima en cuanto a los riesgos que implica dejarla enchufada constantemente.

La comodidad de tenerla siempre lista para usar nos lleva a olvidar que, aunque esté apagada, sigue conectada a la corriente eléctrica. Este flujo constante de electricidad no siempre es seguro, especialmente cuando se combinan factores como una mala ventilación, acumulación de migas en el interior o componentes eléctricos deteriorados. En verano, cuando suben las temperaturas, cualquier pequeño sobrecalentamiento puede ser el detonante de un incendio.

Por eso, uno de los principales consejos de los expertos en seguridad doméstica es sencillo: desenchufa la tostadora después de cada uso. Éste pequeño hábito puede evitar grandes sustos.

El calor y la electricidad

Durante los meses más cálidos del año, el consumo energético del hogar se dispara. Los ventiladores, los aires acondicionados, los frigoríficos trabajando a máxima potencia y otros dispositivos conectados simultáneamente generan una carga importante en la instalación eléctrica.

Si a esta sobrecarga le sumamos un electrodoméstico con algún fallo interno o en mal estado, el resultado puede ser catastrófico. Muchos incendios domésticos se originan por un cortocircuito o por el recalentamiento de un aparato aparentemente inofensivo. La tostadora, por sus características, puede acumular migas y polvo en su interior, lo cual incrementa el riesgo de una chispa interna o de que el calor no se disipe correctamente.

Puede parecer exagerado pensar que una simple tostadora pueda desencadenar un incendio, pero no lo es. La realidad es que ya se han registrado numerosos casos en los que estos aparatos fueron el origen del fuego por varias razones:

Acumulación de migas : esos pequeños trozos de pan que se acumulan al fondo del aparato pueden actuar como combustible si se recalientan lo suficiente. A altas temperaturas, basta una chispa para que se inicie una llama.

: esos pequeños trozos de pan que se acumulan al fondo del aparato pueden actuar como combustible si se recalientan lo suficiente. A altas temperaturas, basta una chispa para que se inicie una llama. Fallos en el termostato o en el sistema de apagado automático : si la tostadora tiene algún fallo técnico, podría no detener el calentamiento como debería.

: si la tostadora tiene algún fallo técnico, podría no detener el calentamiento como debería. Conexión continua : estar siempre enchufada puede generar una pequeña corriente constante que, combinada con un fallo interno, derive en un sobrecalentamiento o chispa eléctrica.

: estar siempre enchufada puede generar una pequeña corriente constante que, combinada con un fallo interno, derive en un sobrecalentamiento o chispa eléctrica. Proximidad a elementos inflamables: muchas personas la usan o la guardan cerca de cortinas, papeles, bolsas o trapos de cocina. En caso de que surja una chispa, estos materiales se incendian fácilmente.

La buena noticia es que prevenir accidentes con la tostadora es bastante sencillo si se toman ciertas precauciones básicas. Un gesto tan simple como desenchufarla después de cada uso puede hacer una gran diferencia, incluso si vas a usarla más tarde. Además, es esencial mantenerla limpia: retira con frecuencia las migas acumuladas en el interior, ya que pueden actuar como combustible si se recalientan. Otro punto importante es evitar su uso cerca de objetos inflamables como trapos, cortinas o bolsas de plástico.

También se recomienda no utilizarla durante las horas más calurosas del día, especialmente si la cocina no cuenta con buena ventilación. Por seguridad, revisa regularmente el estado del cable; si observas daños, lo mejor es no arriesgarse y reemplazar el aparato. Por último, asegúrate de colocar la tostadora sobre una superficie firme, estable y que no sea inflamable, evitando así cualquier posibilidad de accidente por contacto con materiales inadecuados.

Desconectar este electrodoméstico puede parecer una acción insignificante, pero en realidad es una medida clave para prevenir incendios en el hogar, especialmente durante los meses de verano. Las altas temperaturas, combinadas con una tostadora en mal estado o descuidado, pueden generar un riesgo real. Por eso, adoptar este hábito tan simple puede marcar una gran diferencia. No se trata solo de ahorrar energía, sino de proteger el hogar y a quienes viven en él.