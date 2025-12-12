La Comunidad de Madrid (CAM) amenaza a Isabel Rodríguez con «actuaciones legales» por «una campaña en redes sociales del Ministerio de Vivienda en el que se publicitan» como propios unos inmuebles que ha levantado la administración de Isabel Díaz Ayuso, según un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, el Ministerio de Vivienda ha llegado a realizar campañas en redes sociales en las que publicitan la creación de viviendas asequibles con un rótulo en el que sólo se menciona al Gobierno, cuando la protagonista de esos proyectos es la Comunidad de Madrid.

Es el caso de las 318 viviendas en Navalcarnero, cuya construcción se atribuye a Vivienda, pero se encuentran integradas dentro del Plan Vive del Ejecutivo de Díaz Ayuso. De hecho, la administración regional es la titular de los suelos en los que se están construyendo y la actuación está promovida por ella, a través de fondos europeos.

Unos fondos europeos que tampoco quedan reflejados en el spot compartido por Vivienda. Por ello, la Comunidad de Madrid ha enviado la carta a Isabel Rodríguez, en la que afirma que «la forma de publicitar las viviendas por parte de su Gobierno es totalmente inaceptable al tratar de atribuirse una actuación que se está desarrollando por otros actores ajenos al Gobierno central, que ni siquiera se mencionan en la red social».

«Tampoco se incluye el preceptivo cartel existente en la obra en el que figuran los agentes participantes y se recoge su financiación parcial con fondos europeos», recoge la misiva de la CAM.

El Gobierno y las viviendas públicas

El Gobierno de Pedro Sánchez «obliga a las comunidades autónomas a informar de las inauguraciones» de viviendas, amenazándoles con quitar incluso los fondos si se hacen actos sin su presencia, según han explicado a este periódico fuentes de la Administración.

De esta manera, el Ejecutivo socialista presiona a las regiones para sacarse la foto con los nuevos inmuebles y apuntarse un tanto. Algo que él mismo no hace de forma recíproca, pues ha llegado a poner carteles suyos en promociones de la Comunidad de Madrid sin mencionar a la región, tal y como ha publicado OKDIARIO.

En concreto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda, del Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez, establece que «las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla no podrán realizar inauguraciones, presentaciones públicas, actos de puesta de primera piedra o similares, de obras o actuaciones financiadas con los fondos del Plan, sin la presencia o autorización del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana».

Por tanto, el Ejecutivo obliga a las comunidades a avisarle con tiempo para que pueda marcarse el tanto: «A tal efecto deberán comunicar al Ministerio, de forma fehaciente y con una antelación mínima de veinte días, la realización de la inauguración, presentación pública o acto de que se trate».

Es más, el Gobierno amenaza a las administraciones con quitarles dinero si no cumplen con este cometido: «En caso de incumplimiento, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana podrá suspender total o parcialmente las transferencias de fondos del Plan a la correspondiente comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla».