No es ninguna novedad, que entre artistas hubo, hay y seguirá habiendo enfrentamientos, que generen beef entre diferentes comunidades. En esta ocasión, tenemos el ejemplo de dos artistas del género urbano, los raperos Rels B y Kidd Keo.

Ambos protagonizaron varios encontronazos años atrás. En esta ocasión, vuelven a pelearse a través de las redes sociales con dos canciones hechas con malas intenciones.

OJALÁ, pero eres un ratón 🐁 🐀 https://t.co/Qqfrcig2ry — Kidd Keo (@KiddKeo95Flames) March 14, 2022

El conflicto que surgió en 2015 vuelve a estallar debido a la canción publicada hace unas semanas, ‘100 Trucks’. Un tema que molestó y bastante a Keo, debido que a que en él, se hacían referencias un tanto vejatorias como: “Sácate mi nombre de tu boca”, “Tú eres una rata y siempre lo has sido” o “Por aquí pegamos to’ los temas sin entrar en radio ni en Viva Latino”.

Unas frases que muchos han entendido que hacen referencia al intérprete de ‘Level Up’, debido a los enfrentamientos que protagonizaron hace siete años. Sin embargo, sea cierto o no, ‘el flaco’respondió negando que esto fueran acusaciones hacia Kidd Keo, aunque ya era demasiado tarde.

Esta primera canción provocó una inmediata respuesta del artista alicantino a través de sus historias de Instagram, donde anunció el estreno una canción que iría dedicada al rapero mallorquín. A los pocos días, el rapero publicó en YouTube ‘’Kidd Keo-SHUSHI (Cry Video)”, que consiguió posicionarse a las pocas horas, entre las tendencias de la plataforma.

En la respuesta del alicantino, encontramos referencias directas al intérprete de ‘Como Antes’, como podemos ver en: “Porque nunca has hecho canción con el Keo vives comido del ego”, “Porque por un dólar abandonaste a los de calle” o “Seguro que no apareces si armo un conci’ en tu city” entre otras frases que menosprecian al canario.

Sin embargo, también aprovechó su marca de ropa para lanzar una serie de camisetas para promocionar el tema entre sus seguidores. Un acto que tuvo una respuesta por parte de Rels B, que respondió con una canción subida sin derechos de autor para que alguno de sus fans publicara el tema y ganase dinero con su música. Un acto con el que dejó en evidencia al alicantino.

Rels B publica un nuevo ‘beef’ contra Kidd Keo

Lo último de este conflicto, es el tema publicado por Rels B, ‘BEEF A KIDD KEO’. En él, el rapero carga constantemente contra el alicantino, a le repite entre otras cosas, ser mejor artista: «Ya en el 2015 me comía los huevos. Siempre fuiste fan, eso no es nada nuevo», «Quieres hacerlo como yo, pero eres un rookie. A partir de ahora vas a ser mi puti» o en «Te quedaste en 500.000, yo loco más de 10 millones y sigo sumando». Es más que evidente que esta peculiar guerra no ha hecho más que empezar.