Ibai Llanos: todos los artistas que actuarán en la Velada del Año 2

Este sábado tendrá lugar uno de los eventos más esperados del 2022, la Velada del Año 2 de Ibai Llanos. Si la primera edición ya fue histórica, esta edición promete volver a batir todos los récords, con un cartel que ha generado una gran expectación.

Otro de los carteles que ha generado una gran expectación es el de los artistas que actuarán desde el Pabellón Olímpico de Badalona. Unos artistas que actuarán entre combate y combate, en un evento en el que habrá un total de cinco combates de boxeo, protagonizados por algunas de las mayores eminencias de los streamers de habla hispana.

A través de su cuenta de Twitter, Ibai Llanos ha anunciado el nombre de los artistas que actuarán en la Velada del Año 2. Artistas de renombre a nivel internacional, con los que además, el streamer bilbaíno mantiene una amistad con todos ellos.

Por otro lado, el comienzo de la Velada del Año 2 de Ibai Llanos está estimado para las 5 de la tarde, hora peninsular española. Será en ese momento cuando las puertas del estadio se abrirán al público. A partir de esa hora, comenzará la alfombra roja que concluirá sobre las 18:30. Será a partir de las 18:45, cuando comience la primera actuación del evento.

Rels B, Nicki Nicole, Bizarrap, Duki y como última incorporación, Quevedo, se subirán al escenario de la Velada del Año 2, para amenizar la espera entre combate y combate a todos los asistentes con sus actuaciones, en una noche que promete ser histórica, desde el Pabellón Olímpico de Badalona.

Sábado 25 HORARIOS APROX

17:30 – Alfombra roja

18:45 – Rels B

19:15 – Carola vs. Spursito

19:45 – Nicki Nicole

20:15 – Paracetamor vs Ari

20:40 – Duki

21:00 – Momo vs Viruzz

21:20 – Quevedo

21:50 – Luzu vs Lolito

22:10 – Bizarrap

22:30 – Bustamante vs. Jagger

23:00 – Fin evento

