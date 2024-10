Tráiler de ‘Jurado Nº 2’: Clint Eastwood se despide del cine con un thriller judicial

Era muy extraño que estando a menos de un mes de su estreno, todavía no hubiésemos visto un tráiler de Jurado Nº 2. Pero por fin, hace algunas horas Warner Bros. ha compartido el esperado primer adelanto de la que seguramente, sea la despedida de Clint Eastwood como cineasta. No es que no confiemos en su inagotable ritmo de trabajo, pero a sus 94 años ya resulta bastante milagroso que el último llanero solitario del celuloide, haya logrado sacar adelante este thriller judicial protagonizado por Nicholas Hoult y Toni Collette.

Tres años después de la fallida Cry Macho y con un nivel de dirección decreciente en la última década (salvamos la fantástica Richard Jewell), es inevitable pensar en Jurado Nº 2 como en un doloroso adiós cinematográfico al tótem del séptimo arte que nos ha regalado obras maestras como Sin perdón, Mystic River o Gran Torino. Aunque por otra parte, cuando estrenó su anterior filme ya se habló de que aquel iba a ser su último baile tras las cámaras, por lo que la energía y la pasión de Eastwood igual, intenta replicar el hito de Manoel Cândido Pinto de Oliveira, el director portugués que estrenó su última película con 105 años. Independientemente de ello, sólo nos queda disfrutar de esta cinta Hitchcockiana que llegará a los cines el próximo 31 de octubre. Pero ¿de qué trata Jurado Nº2? ¿A quién podemos encontrar en su reparto? ¿Hará un cameo el bueno de Clint?

Tráiler de ‘Jurado Nº 2’

La sinopsis oficial de Jurado Nº 2 nos pone en la piel de Justin Kemp (Hoult), un hombre de familia que desempeña un papel en un juicio por asesinato, mientras paralelamente se encuentra luchando contra un poderoso dilema moral…uno que podría usar para influir en el veredicto del jurado y potencialmente condenar, o liberar, al acusado del grave delito criminal.

El filme está producido por Tim Moore, Jessica Meier, Adam Goodman, Matt Skiena y el propio Eastwood, mientras que el guion corre a cargo de Jonathan Abrams (Plan de escape). Un libreto original que nos recuerda a las cintas clásicas de Alfred Hitchcock y para el que el director de Million dollar baby se ha rodeado de sus colaboradores habituales: el director de fotografía Yves Bélanger, el diseñador de producción Ron Reiss, la diseñadora de vestuario Deborah Hopper y los editores Joel y David Cox. Mark Mancina (Vaiana 2) es el encargado de diseñar la banda sonora.

Del mismo modo, Jurado Nº2 supone una nueva reunión del director con Warner Bros, quien ya produjo Cry Macho y que en realidad ha acompañado al realizador desde prácticamente los inicios de su carrera con El principiante. La major ha sido la responsable de sus últimos filmes y de grandes historias como Los puentes de Madison, Banderas de nuestros padres o Invictus. Pero en los últimos años la relación entre el autor y la compañía se ha deteriorado, sobre todo con la llegada al puesto de director ejecutivo de David Zaslav, a quien supuestamente no le había hecho nada de gracia que Warner diese luz verde a Cry Macho antes de su nombramiento. El filme fue un fracaso comercial, recaudando 15 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 33 millones. En su defensa diremos que por aquel entonces, la taquilla estaba enormemente debilitada debido a la pandemia mundial del coronavirus. Sea como fuere, parece que Zaslav y su equipo han vuelto a confiar (¿Por última vez?) en el californiano.

Un reparto lleno de grandes estrellas

Eastwood siempre ha contado con grandes estrellas para sus películas. Sin embargo, es cierto que en sus últimas proyecciones ha mantenido un perfil actoral menos notorio. Más aún teniendo en cuenta que hablamos de un narrador que ha contado con figuras de la talla de Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Matt Damon, Tom Hanks o Morgan Freeman. Para Jurado Nº 2, además de Hoult y Collette, el director contará con un reparto secundario donde encontramos a J.K. Simmons (Whiplash), Chris Messina (Argo), Zoey Deutch (The Disaster Artist), Cedric Yarbrough (Sin edulcorar), Kiefer Sutherland (Algunos hombres buenos), Gabriel Basso (Super 8) y Leslie Bibb (Palm Royale).

Toda una serie de actores que nunca habían colaborado con el cineasta y que no se han querido perder el hipotético adiós fílmico de una de las últimas leyendas del viejo Hollywood. Desde luego, al menos en los roles principales, el casting parece muy acertado con esos perfiles de un inocente pero recto Hoult y con el fuerte carácter de una Colette que da vida a la fiscal titular. Jurado Nº 2 no está teniendo una gran promoción por parte de Warner y coincidirá en la taquilla con otras propuestas más virales como Anora, la última ganadora de Cannes y el blockbuster Venom: el último baile. Quizás el reclamo de ver el requiem de Eastwood pueda terminar sorprendiendo en el box office mundial, aunque todo dependerá también de la respuesta de la crítica profesional.