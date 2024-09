La nueva película de Clint Eastwood ya tiene fecha de estreno en España: ¿Será la última?

Han pasado sólo tres años desde su anterior trabajo, pero para cualquier cinéfilo del mundo, la espera de una nueva película de Clint Eastwood siempre es demasiado tiempo. Sobre todo, porque a sus 94 años, este será prácticamente con total seguridad su adiós definitivo al celuloide. De esta forma y con un tenue nulo ruido mediático, Juror #2 se ha convertido en una producción que el público quiere que sí o sí, sea una gran despedida artística para el último llanero solitario del séptimo arte. Pero por suerte, ya sabemos la fecha de estreno de este thriller dramático en España y lo mejor es que llegará mucho antes de lo previsto.

Con casi 50 largometrajes a sus espaldas, resulta imposible hablar de la historia del cine sin mencionar al cuatro veces ganador de la Academia. Esto es así tanto por su no tan valoradas aptitudes interpretativas, como por su trabajo tras las cámaras manteniendo un ritmo incasable que le ha llevado a pesar de su edad a rodar siete cintas desde el 2014, año en el que estrenó El francotirador. Del mismo modo, pocos realizadores pueden hacerle sombra si hablamos de longevidad tras las cámaras y especialmente, si nos paramos a analizar su regularidad. Pero volviendo a la actualidad de su obra…¿de qué trata la nueva película de Clint Eastwood?

‘Juror #2’: sinopsis, reparto y estreno

Pocas veces un proyecto del director estadounidense ha tenido tanto misterio a su alrededor (ni siquiera tenemos un tráiler). Rasgo que no habla muy bien de la confianza que Warner Bros. ha depositado en la nueva película de Clint Eastwood. La major parece apoyarse únicamente a nivel de marketing en la despedida del cineasta y en por supuesto, los intérpretes que han decidido participar en Juror #2.

Por lo que sabemos, el guion de Jonathan Abrams (Plan de escape) se centra en la historia de un jurado en un juicio de asesinato que descubre que él mismo podría estar implicado, por lo que tendrá que debatirse internamente si entregarse o manipular al resto de los miembros del jurado saliéndose así con la suya. Juror #2 es la película número 40 en la que Eastwood se ha sentado en la silla de director. Un número redondo para una carrera redonda en la que durante más de medio siglo ha emocionado a los espectadores de todo el globo. Con dicho legado, no sería extraño que más pronto que tarde la gala de los Oscar le rindiesen tributo con la estatuilla honorífica dada su brillante filmografía, aunque ya tenga en su vitrina varios reconocimientos de la alfombra roja y otras tantas nominaciones.

En el reparto de Juror #2 encontramos nombres tan conocidos como Nicholas Hoult (The Menu), Toni Collette (Hereditary) O Zoey Deutch (The Disaster Artist). Completan el elenco principal Gabriel Basso (Super 8), Leslie Bibb (Iron-Man) y Kiefer Sutherland (24). No se espera que el director tenga ningún papel, a no ser que se haya guardado bajo la manga un breve cameo para deleitar a sus fans.

La nueva película de Clint Eastwood se preestrenará en el AFI Film Festival) (American Film Festival) el próximo mes de octubre, mientras que en Estados Unidos la cinta llegará el 1 de noviembre. En España, finalmente podremos verla desde el 31 de octubre.

La nueva película de Clint Eastwood

Por mucho que Warner Bros está vendiendo la historia como la última oportunidad de ver una cinta de Eastwood en la gran pantalla, lo cierto es que esto no ha tenido una confirmación oficial por parte del director. Eso sí, parece claro que con su edad, al fundador de Malpaso Productions le va a costar bastante encontrar quien financie su próxima andadura fílmica.

Aparte de la cuestión de su vejez, está también de lo irregular que está siendo la etapa final de su obra. Pues si bien en 2019 estrenó la magnífica Richard Jewell, en 2021 Cry Macho fue un fracaso mayúsculo de crítica y de público. Con ello ha navegado entre la mediocridad de obras como Sully o Mula y el nefasto desempeño de otras que ni siquiera el público recuerda, como Jersey Boys y 15: 17 Tren a París.

Para más inri y como muchas otras producciones, Juror #2 se ha enfrentado a constantes retrasos debido a la huelga de actores. Tendremos que esperar al día 27, cuando se proyecta en el anteriormente mencionado festival para saber si tenemos entre manos un glorioso «último baile cinematográfico» o una despedida fría y gris. Independientemente de ello, nada puede marchar el desempeño del que para muchos es uno de los mejores directores que ha dado Hollywood.