¿Cuándo sale la cuarta temporada de ‘Paquita Salas’ de Los Javis? La fechas que todos esperan

Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis) están a poco más de un mes de dar el salto más importante de su carrera como cineastas. La bola negra, su próxima película, competirá por la Palma de Oro en la Sección Oficial de Cannes 2026. Aunque no estarán solos, pues en esta edición el cine patrio ha hecho historia incluyendo otras dos entregas en la competencia; Amarga Navidad de Pedro Almodóvar y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Pero a pesar de ese futuro internacional y su crecimiento autoral, los que en realidad esperan sus acólitos es el regreso al mundo metatelevisivo con el que debutaron como creadores: ¿cuándo se estrena la cuarta temporada de Paquita Salas?

Siete años después de la última ronda de episodios en la que pudimos ver las desventuras de la representante de actores más icónica de la pequeña pantalla nacional, la serie debut de Los Javis sigue siendo junto a Veneno (2020) y Cardo (2021), su producto mejor valorado. Por eso durante mucho tiempo, los fans han especulado con la concepción de una cuarta temporada en la que, por supuesto, Brays Efe encarnase de nuevo a Paquita Salas. Ahora, el desarrollo de un seguimiento con luz verde confirmada por el propio tándem creativo. Sin embargo, ninguno de los dos quiso aventurarse en dar una fecha definitiva para la vuelta de PS Management.

¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de ‘Paquita Salas’?

Disponibles sus tres temporadas en Netflix, la ópera prima televisiva de los Javis no es simplemente una ficción querida por el público. Esta serie satírica sobre la fama y las bambalinas de la industria recibió el Premio Ondas a la mejor serie de emisión digital en 2018, aparte de lograr arrasar en los Premios Feroz del año anterior. Igualmente, en el terreno interpretativo, la historia logró ser la catapulta profesional de actrices hoy en día ya consolidadas como Belén Cuesta o Anna Castillo.

El anuncio del desarrollo de la cuarta temporada de Paquita Salas lo dieron Ambrossi y Calvo en el pasado Festival de Málaga. Los realizadores se encontraban en el certamen para promocionar el remake de Mi querida señorita, un proyecto guionizado por la escritora Alana S. Portero que competía por la Biznaga de Oro. Y claro está, en la alfombra roja del encuentro fueron preguntados en reiteradas ocasiones por el esperado seguimiento, hasta que por fin, dieron la noticia que todo el mundo esperaba: la cuarta temporada de Paquita Salas llegará a Netflix próximamente.

«En esta alfombra es lo que más me han dicho: ‘Paquita, Paquita’. Ya me dicen Paquita más que Javi», explicaba Ambrossi. No obstante, Calvo fue contundente con la estrategia que priorizaría, apuntando a un momento en el que nadie lo espere: «Tiene que ser el día menos pensado, un 1 de enero. Sólo de esta forma puede darse un paquitazo».

¿Cuándo se estrenará ‘La bola negra’?

Mientras la vuelta de «Paquita» se convierte en una realidad, los fans podrán abordar su lado más serio con el estreno de La bola negra el próximo 2 de octubre. Un drama protagonizado por el cantante Guitarricadelafuente que adapta una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca.