Ridley Scott y Hugh Jackman se lanzan a la aventura: ‘La isla del tesoro’ tendrá una nueva película

La semana ha comenzado con una de las noticias más estimulantes dentro del desarrollo de proyectos fílmicos: Ridley Scott planea dirigir una adaptación de La isla del tesoro. Pero por si la presencia del británico detrás de las cámaras no fuese lo suficientemente excitante para la mente de cualquier cinéfilo, la producción baraja el nombre de Hugh Jackman como el pirata Long John Silver, dentro de una versión cinematográfica escrita por Jack Thorne, el creador de Adolescencia y El señor de las moscas. El autor ganador del Emmy sería el encargado de llevar al libreto el clásico de Robert Louis Stevenson, produciendo la cinta junto al propio Scott y Michael Pruss, los cuales producen bajo el sello del director, Scott Free.

El paquete con el proyecto salió al mercado el lunes y se espera que una buena cantidad de grandes estudios pujen por él. De momento, lo único que sabemos gracias a los medios estadounidenses es que la 20th Century –la major habitual del realizador– la vio primero y tuvo que rechazarla. No porque no le atrajese el concepto, sino porque la marca es una filial de Disney y esta tiene en sus manos el regreso de la franquicia Piratas del Caribe, evitando así una competencia temática en el mismo grupo corporativo.

La isla del tesoro es una de las historias más memorables del género de las aventuras y, si a eso le sumamos la implicación de Scott, Jackman y Thorne, automáticamente estamos hablando de una de las películas más esperadas y ambiciosas de los próximos años. ¿Qué estudio se hará con ella? ¿Repetirá el cineasta con Apple tras el desastre económico de Napoleón? ¿Pujará Netflix por ella? ¿Universal Pictures? ¿O se irá al ecosistema del cine independiente con A24?

‘La isla del tesoro’ tendrá una nueva aventura fílmica

Desde su publicación en 1883, La isla del tesoro ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, siendo traducido a más de 50 idiomas. Por ello, es una de esas historias icónicas y perdurables que han sobrevivido al tiempo, funcionando como una influencia directa en relatos posteriores. Entre versiones televisivas, series, cine animado y acción real, el material de Stevenson ha superado las 50 adaptaciones audiovisuales. Desde el largometraje de Victor Fleming en 1934 a la reinterpretación de la casa del ratón con El Planeta del tesoro (2002).

Deadline fue la primera en dar la noticia y, hasta que una compañía se haga con los derechos de distribución, no podremos saber una fecha aproximada de estreno.

La trama del libro de Stevenson se centra en Jim Hawkins, un joven que termina en posesión de un mapa que lleva a un tesoro pirata, enterrado en una isla remota.

Ridley Scott estrena película este verano

Mientras esperamos para ver cómo evoluciona el desarrollo de la próxima adaptación de La isla del tesoro, este verano podremos ver la nueva película de Scott: La constelación del perro. La versión cinematográfica de la novela de Peter Heller llegará a los cines el próximo 26 de agosto.

Jackman, tras estrenar la sorprendente Las ovejas detectives, aparecerá en lo último de Michael Sarnoski y A24 el 3 de julio, La muerte de Robin Hood. Por último, Thorne llevó a la pequeña pantalla El señor de las moscas de William Golding y el 1 de julio estrenará en Netflix Enola Holmes 3. Aunque el proyecto más ambicioso del guionista de Brístol es la tetralogía de Los Beatles dirigida por Sam Mendes.