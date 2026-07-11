El motivo por el que los perros encogen el cuello cuando les acaricias la cabeza: muchos dueños no lo saben

Según la «Estadística Nacional sobre la Protección Animal», presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, «los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España. Con 7.562.893 perros, representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025. A continuación, el segundo animal de compañía es el gato, que supone un 37% del total, con 5.619.967 gatos registrados. A ellos se suman otros animales que conviven en los hogares españoles como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi 2 millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13% del total». Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista con 3,3 millones de animales, seguida de Catalunya, con casi dos millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunidad Valenciana, con 1,5 millones.

En este contexto, es de especial interés conocer el lenguaje corporal de los perros, como por ejemplo el motivo por el que encogen el cuello al acariciarles la cabeza. Normalmente, interpretamos este gesto como un signo de miedo, desconfianza o rechazo, pero en realidad puede tener significados muy diferentes. Como ocurre con la mayoría de las comportamientos, el contexto es clave para comprender qué está intentando comunicar el animal.

¿Por qué los perros encogen el cuello al acariciarles la cabeza?

Los perros descienden del lobo y, aunque la domesticación ha modificado profundamente su comportamiento, todavía conservan numerosos patrones de comunicación corporal heredados de sus antepasados. En el mundo canino, acercarse directamente a la cabeza de otro individuo puede interpretarse como un gesto amenazante, razón por la cual suelen aproximarse por el lateral.

Cuando una persona extiende la mano desde arriba para acariciar la cabeza, el perro puede percibir ese movimiento como un acercamiento directo a una de las zonas más sensibles de su cuerpo. En este contexto, el hecho de encoger un poco el cuello es una respuesta automática para proteger la cabeza. Esto no significa necesariamente que el animal tenga miedo, sino que se trata de una reacción instintiva que forma parte de su lenguaje corporal.

Para entender este comportamiento, cabe recordar que la cabeza es una zona muy sensible, ya que alberga numerosos órganos sensoriales. Por este motivo, a la mayoría de perros no les gusta que les acaricien esta zona del cuerpo, sobre todo cuando el contacto llega desde arriba. Normalmente, prefieren que las caricias se dirijan al pecho, los hombros, el cuello lateral o la base de las orejas, zonas donde suelen sentirse mucho más cómodos.

Ahora bien, la reacción del perro no depende sólo del lugar donde recibe la caricia, sino que la trayectoria de la mano juega un papel clave. Cuando la mano aparece desde arriba y desciende directamente hacia la cabeza, el animal dispone de apenas unos segundos para interpretar qué está ocurriendo. Si el movimiento es rápido o inesperado, lo más probable es que reaccione encogiendo el cuello como medida preventiva.

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar este gesto como un signo de temor e inseguridad. Los etólogos recuerdan que el lenguaje corporal del perro debe analizarse en su conjunto; por lo tanto, si el animal mantiene la cola relajada, presenta una postura corporal suelta, busca el contacto y vuelve a acercarse inmediatamente después de la caricia, lo más probable es que simplemente haya reaccionado de forma instintiva al movimiento de la mano. En cambio, si aparecen temblores, jadeo excesivo, mirada evitativa, cuerpo rígido, cola entre las patas o intentos constantes de alejarse, sí podría existir un problema de miedo o ansiedad que conviene evaluar.

¿Dónde acariciar al perro?

El lomo es una de las zonas donde la mayoría de los perros disfrutan más de las caricias. Los movimientos largos, lentos y continuos desde el cuello hasta la base de la cola transmiten calma y bienestar. Para muchos, este tipo de contacto funciona como un masaje relajante que ayuda a liberar tensión y a sentirse seguros.

La zona situada detrás de las orejas suele estar entre las favoritas de muchos perros. Un masaje suave con movimientos circulares puede proporcionarles una agradable sensación de relajación y bienestar. La mejor forma de acariciar esta parte es hacerlo despacio y sin ejercer demasiada presión. Si inclina ligeramente la cabeza, cierra los ojos o permanece inmóvil disfrutando del momento, probablemente se siente cómodo.

El cuello y la barbilla son zonas que muchos perros asocian con tranquilidad y cercanía, especialmente cuando existe un vínculo de confianza. Las caricias suaves bajo el mentón o a los lados del cuello suelen resultar muy reconfortantes.

Uno de los principales beneficios de acariciar a un perro es el efecto positivo que tiene sobre el estado de ánimo. El contacto físico favorece la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, lo que genera una sensación de bienestar y ayuda a aliviar el estrés emocional. Por ello, compartir estos momentos con un perro puede resultar especialmente beneficioso para personas que atraviesan periodos de tristeza, ansiedad o bajo estado de ánimo.