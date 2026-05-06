¿Es cruel tener un gato dentro de casa? Esto es lo que dice una experta en comportamiento felino

La experta en comportamiento felino Eline Greiner explica que este puede variar enormemente de un gato a otro. Según ella, por lo tanto, no existe una respuesta única y definitiva a esta pregunta. «Los gatos son muy diferentes entre sí. Lo que funciona para un gato puede no funcionar para otro».

Según Greiner, la idea de que un gato de interior es, por definición, lamentable, es errónea. Cree que no es tan simple, y desde luego no tiene por qué ser lamentable. «Sólo lo considero lamentable cuando el propio gato muestra que está sufriendo angustia o frustración. Pero algunos gatos están perfectamente bien viviendo en casa».

La opinión de una experta sobre tener un gato como mascota

#catsitter #catlover ♬ Save ME – piano – Piano Echoes @tugatoconvicky ¿Sabías que el estrés de tu gato puede reducirse con algo tan simple como una ventana o un balcón seguro? 🐾🌿 Por más rascadores y juguetes que tengas en casa, nada reemplaza la estimulación visual, olfativa y auditiva que el mundo exterior les ofrece: pájaros, insectos, olores, sonidos… ¡todo eso es vital para su equilibrio emocional! Si puedes, instala una red en tu balcón o ventana, pon un rascador cerca o una cama aérea. 🪟✨ Tu gato no solo estará más feliz, sino que también canalizará su energía de forma natural. 💡 ¿Tu gato ya tiene su espacio favorito para observar el mundo? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que ame a los gatos tanto como tú. 🐈❤️ #gatofeliz

¿Y si vives en un apartamento y te gustaría tener un gato? En ese caso, recomienda adoptar una gata adulta en lugar de un macho. «Sobre todo porque las gatas necesitan menos espacio que los gatos. Para las hembras, generalmente se necesitan de una a dos habitaciones, mientras que para los machos son de tres a cinco».

Sin embargo, a pesar de las ventajas de tener un gato que vive al aire libre, también existen riesgos que no conviene subestimar. «Hay mayor probabilidad de que sea atropellado por un coche», explica. Según la Sociedad Holandesa de Protección Animal, miles de gatos mueren atropellados cada año. «Además, pueden saltar desde o hacia algún lugar, lo que puede tener consecuencias fatales. Y existe el riesgo de que acaben encerrados en un garaje».

Y esos no son los únicos riesgos. «Piensa en los repartidores que abren sus furgonetas para dejar los paquetes. Los gatos son curiosos por naturaleza, así que a veces se oye que se ponen a explorar y se meten dentro de la furgoneta», según recoge RTL. Como resultado, el repartidor cierra la furgoneta sin darse cuenta y, accidentalmente, se lleva a tu gato consigo.

Para un gato acostumbrado a salir al exterior, verse obligado a quedarse dentro de casa puede ser muy difícil. «Esto puede causarle mucha frustración. Después de unos días, sin duda empezará a mostrar que no le gusta». Pero a menudo surgen problemas con los gatos que no salen al exterior. «A veces se subestiman las necesidades reales de un gato. Por ejemplo, se piensa que un gato puede meterse debajo de algo, pero no puede trepar a una altura. Simplemente necesita suficientes oportunidades para esconderse o retirarse».

Según Greiner, algo que la gente suele olvidar es que los gatos que viven al aire libre también necesitan un arenero dentro de casa. «Estar afuera a veces puede ser bastante peligroso para ellos, o al menos pueden sentirlo así. Por ejemplo, debido a un gato vecino agresivo, niños jugando o coches que pasan. En esas situaciones, el gato quiere poder entrar rápidamente para hacer sus necesidades; además, son muy sensibles al estrés».

Así que, un gato que no sale de casa está perfectamente bien, aunque según Greiner, hay cosas que conviene tener en cuenta. «Si quieres acariciar a un gato, puedes extender la mano y dejar que se acerque. Si te da un cabezazo o algo parecido, puedes acariciarlo. Si se aleja un poco, significa que no siente la necesidad de interactuar en ese momento. En ese caso, no debes sobrepasar ese límite».

Además, un buen entorno es fundamental. «A los gatos les gusta tener lugares donde refugiarse para mantener la situación predecible y controlable. En ese sentido, los gatos son, por naturaleza, un poco autistas. Por lo tanto, asegúrese de que el gato pueda subir a lugares altos, pero también de que haya muchos rincones donde pueda esconderse, ya sea dentro, encima o detrás. Cuando un gato sabe dónde está, se siente tranquilo». Según Greiner, un gato de interior puede ser feliz, siempre que se satisfagan sus necesidades.

Finalmente, afirma que «un gato que no juega no es realmente feliz. Intenta jugar con tu gato varias veces al día si puedes. Por ejemplo, lanzándole pelotas o croquetas, o jugando con una pluma. Incluso cuando tu gato envejece, a menudo sigue disfrutando mucho jugando».