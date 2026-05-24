Ni se te ocurra cortarle el pelo a tu perro en temporada de calor: es un error y puede ser fatal para su salud

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, muchas personas se plantean si es recomendable cortarle el pelo al perro para que esté más fresco. Pues bien, lo primero a tener en cuenta es que el pelaje canino no cumple únicamente una función estética, sino que también actúa como una protección natural frente al sol y el calor. Aun así, en algunos casos, un mantenimiento adecuado según el tipo de manto puede contribuir a mejorar su bienestar.

Por un lado, cortar el pelo puede ayudar a que el perro se sienta más fresco, ya que al reducir la densidad del manto disminuye la acumulación de calor, algo especialmente útil en razas con pelajes muy abundantes o gruesos. Asimismo, un pelaje más corto permite detectar con mayor facilidad pulgas o garrapatas. Sin embargo, por otro lado, el pelo también protege la piel de la radiación UV, por lo que un corte demasiado corto puede aumentar el riesgo de quemaduras solares. A esto hay que sumar pelaje actúa como aislante térmico natural, ayudando a regular la temperatura.

Por qué no deberías cortarle el pelo a tu perro en verano

#calor #dog #perros #pelajeperro ♬ Happy Summer – Vin Music @lucasytrufa ¡El pelo les protege! ¿Pensabas que rapar a tu perro en verano lo ayuda a estar más fresco? ¡Cuidado! No siempre es buena idea… 🌞 En esta imagen térmica se ve claramente cómo el pelaje actúa como aislante. La parte afeitada del perro está a 30 °C, mientras que la parte con pelo está a solo 24 °C. 😱 🐶 ¿A qué perros les afecta más? Los que tienen doble capa de pelaje (como los Golden Retriever, Huskys, Pomeranias, Samoyedos, Border Collies, Akitas, etc.). ❌ NO se deben rapar. Solo cepillarlos bien para quitar el pelo muerto. ✂️ ¿Y a cuáles sí se les puede cortar el pelo? Perros de pelo largo pero sin doble capa, como los caniches, yorkshires, shih tzus o malteses. ✅ A estos se les puede hacer un corte, pero siempre dejando algo de longitud para proteger la piel del sol. 👉 Cuidar el pelaje es cuidar su salud. ¡Comparte este video si tú también quieres lo mejor para tu perrito! 💛🐾 #greenscreen

En primer lugar, conviene conocer la raza y el tipo de pelaje antes de decidir si es conveniente cortarle el pelo o no. Básicamente, se pueden distinguir entre cinco tipos de pelo: perros de pelo corto como Chihuahua, Galgo, Bóxer, Bulldog o Doberman; perros de pelo duro como Fox Terrier, Schnauzer, Teckel de pelo duro o Airedale Terrier; perros de pelo medio como Pastor Alemán, Pastor del Pirineo o Pastor Belga; perros de pelo largo como Lhasa Apso, Bichón Maltés, Galgo Afgano o Yorkshire; y perros de pelo rizado como Perro de Agua, Bichón Frisé o Caniche.

Funciones

El pelaje de un perro tiene un papel protector y regulador. Actúa como una capa aislante que ayuda a proteger al animal tanto del frío como del calor. Durante el verano, contribuye a disipar el exceso de temperatura corporal y a reducir el riesgo de quemaduras solares. Además, el manto capilar contiene aceites naturales que hidratan la piel y ayudan a prevenir infecciones y la aparición de parásitos.

Por lo tanto, hay razas de perros que se benefician de tener el pelo largo en verano. Son aquellas que cuentan con un subpelo fino que ayuda a regular la temperatura y a proteger la piel. Entre ellas se encuentran el Pastor Alemán, el Husky Siberiano, el Samoyedo, el Chow Chow o el Terranova. En estos casos, es fundamental un cepillado frecuente para eliminar el pelo muerto y favorecer una mejor ventilación del manto.

Consejos prácticos

Si se decide recortar el pelaje de un perro durante los meses de calor, es importante adoptar una serie de medidas para proteger su salud y bienestar.

Es fundamental consultar previamente con un veterinario o con un profesional de la peluquería canina, ya que podrán valorar si es adecuado realizar el corte.

Por supuesto, hay que elegir un corte que respete la estructura y longitud natural del pelaje del animal, evitando raparlo en exceso o dejarlo demasiado corto. Lo ideal es mantener unos centímetros de pelo que sigan ofreciendo protección frente al sol y las altas temperaturas.

Después del corte, se debe prestar especial atención a la higiene y a la hidratación del manto y la piel, realizando cepillados regulares para eliminar restos de pelo y prevenir la formación de nudos.

En conclusión, si el perro tiene dos capas de pelo, lo más recomendable es optar por el deslanado, una técnica de peluquería canina que consiste en eliminar de forma controlada el pelo muerto para favorecer una correcta ventilación del manto. En el caso de perros con una sola capa de pelo, se puede realizar un ligero recorte del largo, pero no se recomienda rapar completamente el pelo.