Los ganaderos austriacos se hartan de que los lobos ataquen a sus ovejas, y la solución es drástica: una armadura ovina con pinchos para protegerlas

La expansión del lobo en Europa ha reabierto un conflicto histórico con la ganadería extensiva. En la región austriaca de Carintia, el hartazgo ante las constantes bajas en los rebaños de ovejas ha impulsado una respuesta insólita que parece extraída de la época medieval.

Rudolf Schaubach, un inventor de 72 años, propone blindar a las ovejas con armaduras de pinchos para garantizar su supervivencia.

Medidas radicales en el campo austriaco: cotas de malla con púas contra el lobo

El retorno del depredador a territorios donde había desaparecido genera tensiones crecientes entre la conservación de la biodiversidad y la viabilidad económica de los pastores.

En la ciudad de Villach, Rudolf Schaubach diseñó una cota de malla equipada con púas de plástico que busca disuadir a los cánidos sin causarles heridas letales. Esta protección mide 1,5 por 1,6 metros y pesa aproximadamente dos kilos.

El sistema cubre puntos críticos como el cuerpo y la garganta de la oveja, dejando orificios específicos para las patas, la cabeza y las ubres.

El inventor explica al medio alemán NDR que se inspiró en la morfología de los erizos para crear este mecanismo de defensa. Su objetivo principal no radica en dañar al lobo, sino en aprovechar su inteligencia para que desista del ataque tras el primer intento de mordisco.

¿Cómo afecta esta armadura ovina al bienestar del ganado?

A pesar de las intenciones del inventor, la propuesta ha chocado frontalmente con las organizaciones defensoras de los animales. La asociación Tierschutz Austria interpuso una demanda contra Schaubach por presunto maltrato animal.

Activistas como Madeleine Petrovic sostienen que la red limita la movilidad natural de las ovejas y aumenta el riesgo de que los animales queden atrapados en matorrales durante una huida.

Por otra parte, expertos independientes citados por EcoInventos señalan que un lobo experimentado podría modificar su estrategia y atacar las zonas que quedan expuestas, como las patas o la cabeza.

Aunque Schaubach asegura que las púas están recubiertas con tubos de goma para evitar roces, la presión legal le obligó a retirar el equipo de las ovejas.

Los obstáculos económicos y la viabilidad técnica del invento para proteger a las ovejas

Más allá de la controversia ética, el proyecto se enfrenta a desafíos prácticos considerables. El propio inventor reconoce que ha invertido entre 50.000 y 60.000 euros en el desarrollo y la patente del prototipo.

El costo de fabricación actual resulta inasumible para la mayoría de los ganaderos, quienes ya lidian con márgenes de beneficio muy ajustados.

La logística diaria también supone un freno. Colocar la armadura a una sola oveja requiere más de una hora de trabajo manual, lo que vuelve el sistema inviable para rebaños de cientos de cabezas.

Mientras Schaubach busca formas de simplificar el diseño para proteger solo las zonas vulnerables, el sector ganadero sigue apostando por soluciones más tradicionales.

Medidas como el uso de perros mastines, cercados eléctricos reforzados y la agrupación nocturna cuentan con un mayor respaldo administrativo y científico en toda Europa.

La tecnología, mediante drones y sensores de inteligencia artificial, también empieza a ganar terreno como una alternativa menos invasiva para la convivencia con el lobo.