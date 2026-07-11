El consejo de Carlos Maldonado para disfrutar más de los berberechos en lata: «No mejoran con limón»

Los berberechos en lata ocupan un lugar privilegiado en las despensas españolas. Son rápidos, cómodos y perfectos para improvisar un aperitivo en cualquier momento, especialmente durante los meses de calor. Lo habitual es abrir la conserva, servirla en un plato y añadir unas gotas de limón, un gesto que parece incuestionable desde hace décadas. Sin embargo, el chef Carlos Maldonado propone romper con esa tradición para conseguir un resultado mucho más sorprendente. El cocinero asegura que el secreto no está en añadir más cítrico, sino en aprovechar al máximo el propio jugo de la conserva y convertirlo en un aliño lleno de matices que recuerda al ceviche. Una receta sencilla, con ingredientes habituales en cualquier cocina y capaz de elevar una humilde lata de berberechos hasta convertirla en un aperitivo digno de un restaurante.

El limón deja de ser el protagonista

Durante una intervención televisiva, Carlos Maldonado sorprendió al asegurar que los berberechos en conserva «no mejoran con limón». Una afirmación que rompe con una de las costumbres gastronómicas más extendidas y que tiene una explicación muy sencilla.

Según el chef, el problema del clásico chorrito de limón es que termina ocultando parte del sabor natural del marisco. En lugar de potenciarlo, el exceso de acidez puede enmascarar la personalidad de un producto que, especialmente cuando es de buena calidad, ya cuenta con un equilibrio de sabor muy interesante.

Su alternativa consiste en fijarse en algo que muchas personas tiran directamente al fregadero: el líquido que acompaña a los berberechos dentro de la lata. Ese caldo concentra buena parte de la esencia del marisco y se convierte en la base perfecta para elaborar un aliño mucho más complejo y lleno de matices.

El jugo de la lata, el ingrediente más importante

La propuesta de Maldonado parte precisamente de ese líquido que suele pasar desapercibido. En lugar de desecharlo, recomienda reservarlo para elaborar una especie de leche de tigre inspirada en el ceviche peruano.

A ese jugo se le añade zumo de lima, cilantro fresco picado, ajo en polvo, una pizca de comino y sal. El resultado es un aliño fresco, aromático y ligeramente especiado que mantiene el protagonismo del marisco sin eclipsarlo.

Para quienes disfrutan de sabores más intensos, el chef también propone incorporar un poco de pasta de ají amarillo, un ingrediente habitual en la cocina peruana que aporta un picante suave y muy aromático.

Otro de los ingredientes que recomienda es la cebolla morada cortada en juliana muy fina. Además de añadir textura, introduce un punto ligeramente dulce que combina a la perfección con la acidez de la lima y el sabor yodado de los berberechos.

El reposo marca la diferencia

Una vez preparado el aliño, Maldonado aconseja no mezclar inmediatamente todo el líquido con los berberechos.

Su método consiste en escurrir primero el marisco, incorporar únicamente los ingredientes sólidos, como el cilantro y la cebolla, y dejar que repose unos minutos en la nevera. Ese breve tiempo permite que los berberechos absorban parte de los aromas sin perder su textura firme.

Mientras tanto, el caldo preparado permanece reservado para incorporarlo justo en el momento de servir. Es un pequeño detalle que evita que el resultado final quede demasiado líquido y permite controlar mucho mejor el equilibrio de sabores.

Todo el proceso apenas lleva unos minutos, pero consigue que una conserva de toda la vida adquiera un aspecto y un sabor completamente diferentes.

El toque crujiente que cambia el plato

Cuando parece que la receta ya está terminada, el chef añade un último ingrediente que rompe por completo con la imagen clásica de los berberechos de aperitivo.

Antes de servirlos, recomienda incorporar frutos secos troceados. Pistachos, nueces o avellanas funcionan especialmente bien porque aportan un contraste crujiente que hace mucho más interesante cada bocado.

Eso sí, existe un pequeño truco para conservar esa textura. El caldo reservado debe añadirse al final, justo antes de llevar el plato a la mesa. De esta forma, los frutos secos mantienen su firmeza y no terminan reblandeciéndose con el aliño.