El bombazo de Belén Esteban que sorprende a todos: «Cuando vuelva a la televisión voy a contar la verdad»

Belén Esteban quiere volver a la pequeña pantalla. Después de varios meses alejada de los focos y sin formar parte de ningún formato de manera estable, la colaboradora ha confirmado que el periodo de descanso que ella misma bautizó como su «año sabático» está llegando a su fin. Lo ha hecho durante su participación en el desfile del Orgullo, donde ha soltado un auténtico bombazo.

Las declaraciones de la colaboradora llegan en un momento en el que su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. Desde que terminó su última etapa en televisión, las especulaciones sobre un posible regreso no han dejado de sucederse. Hasta la fecha, Belén se había mantenido al margen, pero por fin se ha pronunciado y ha sido muy sincera.

El regreso de Belén Esteban

Durante los últimos meses, la ex de Jesulín de Ubrique ha insistido en que necesitaba alejarse de la presión mediática para disfrutar de una etapa de tranquilidad. Tras años de presencia casi ininterrumpida en televisión, decidió hacer un alto en el camino después de la cancelación de sus últimos proyectos y centrarse en su faceta personal.

Sin embargo, ese paréntesis parece tener fecha de caducidad. La madrileña reconoció que su descanso está llegando a su recta final. «Llevo descansando unos meses, el año sabático ya se va acabando», ha declarado ante las cámaras de la agencia Europa Press.

Belén, tan sincera como siempre, se ha armado de valor y ha afirmado: «Voy a contar la verdad de mi vida». Según dice, cuando encuentre la oportunidad va a contar exactamente por qué ha estado un tiempo apartada de los medios. «Cuando vuelva van a ser las Fallas de Valencia si es el 19 de marzo. De contar la verdad de mi vida, de los de otros no. En mi vida hay mucha gente que molesta, aunque ya me la quité hace mucho», afirma.

La tertuliana no quiso ofrecer más detalles sobre el contenido de ese futuro relato, aunque sí dio a entender que existen episodios personales que hasta ahora había preferido mantener en silencio. «Estoy muy feliz, pero quiero contar mi historia, como siempre he hecho», explicó.

Los movimientos de Belén Esteban

Las palabras de Belén Esteban coinciden con los numerosos rumores que, desde hace meses, apuntan a un posible regreso a Telecinco. Después de convertirse durante años en uno de los rostros más reconocibles de la cadena, su nombre ha aparecido vinculado a distintas negociaciones y proyectos que finalmente no llegaron a materializarse.

Tras el final de La familia de la tele y su posterior participación en Bake Off, la colaboradora optó por alejarse temporalmente de la pequeña pantalla. Desde entonces no ha asumido ningún proyecto fijo, aunque sí ha mantenido una notable actividad pública a través de diferentes eventos y de sus redes sociales.

Por el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre el programa en el que podría producirse su regreso, aunque sus propias palabras dejan entrever que esa vuelta podría producirse antes de lo esperado.

Críticas a Paz Padilla

Mientras decide qué hacer con su futuro, Belén Esteban ha aprovechado para lanzar un dardo a una de sus mayores enemigas: Paz Padilla.

Las diferencias entre ambas vienen de lejos y se remontan a su etapa en Sálvame, donde protagonizaron varios desencuentros que terminaron deteriorando una amistad que durante años había parecido sólida.

Ahora, con Paz al frente de El show de Paz, uno de los formatos con los que Telecinco pretende reforzar su programación de verano durante los fines de semana, Belén no ha evitado pronunciarse sobre esta nueva etapa profesional de la humorista.

La colaboradora lanzó una indirecta hacia el espacio, unas palabras que no pasaron inadvertidas y que generaron numerosas reacciones en redes sociales. El comentario llamó especialmente la atención porque el director del programa tiene una estrecha relación de amistad con Belén Esteban, circunstancia que hizo que muchos usuarios interpretaran sus declaraciones como una nueva muestra de la mala sintonía que mantiene con Paz Padilla.

Un regreso que genera interés

Pese a llevar meses alejada de la televisión, Belén Esteban continúa siendo uno de los personajes más mediáticos de la crónica social. Cada una de sus apariciones públicas sigue generando titulares y alimentando el interés sobre cuál será su próximo paso profesional.

Su anuncio de este fin de semana no hace sino reforzar esa expectativa. La tertuliana asegura que el descanso ha cumplido su función y que está preparada para regresar con un discurso diferente, más centrado en su experiencia personal que en las polémicas ajenas.

Queda por conocer cuándo se producirá ese esperado regreso y en qué formato tendrá lugar. Lo que sí ha dejado claro Belén Esteban es que considera cerrada esta etapa de desconexión y que, cuando vuelva a sentarse frente a las cámaras, lo hará con la intención de compartir «la verdad» sobre su vida, una promesa que ya ha despertado mucha curiosidad.