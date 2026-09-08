La IA en medicina, el trabajo, la seguridad jurídica y los medios centrarán la III Jornada OKINNOVA

OKDIARIO organiza para el próximo lunes 14 de septiembre la tercera edición de su Jornada OKINNOVA, un encuentro que se celebrará en la sede de Andersen, en la calle Velázquez 110 de Madrid, y que reunirá a representantes institucionales, empresariales y académicos para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la medicina, el trabajo, la seguridad jurídica y, entre otros, los medios de comunicación.

El programa, que arrancará a las 09:30 horas con el registro de los asistentes, ha confirmado la participación de altos cargos de la Comunidad de Madrid y de directivos de Andersen, BEONIT y 1MillionBot, entre otras entidades.

La cita, con entrada libre hasta completar aforo, se ha consolidado como el epicentro madrileño del debate sobre digitalización tras dos ediciones previas, y llega en un momento en que la irrupción de la inteligencia artificial ha obligado a instituciones, empresas y medios de comunicación a replantearse buena parte de sus procesos internos.

El acto se inaugurará a las 09:55 horas con la intervención de Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO. A continuación, a las 10:00 horas, Ignacio Aparicio, executive partner de Andersen, dará la bienvenida institucional a los asistentes. La apertura institucional correrá a cargo de Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, quien intervendrá a las 10:05 horas para fijar el marco político del encuentro.

Programa completo III Jornada OKINNOVA Lunes 14 de septiembre de 2026 Sede de calle Velázquez 110 de Madrid 09:30h. Registro y acceso de asistentes. 09:55h. Inauguración a cargo de Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO. 10:00h. Bienvenida a cargo de Ignacio Aparicio, executive partner de Andersen. 10:05h. Apertura institucional a cargo de Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid. 10:10h. Entrevista de Beatriz Muñoz, directora de OKSALUD, a Nuria Ruiz, directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid: «IA en medicina: del diagnóstico asistido a la salud predictiva». 10:40h. Intervención de Patricia Rodríguez, directora adjunta de OKDIARIO: «La IA y los medios de comunicación». 10:50h. Pausa café. 11:10h. Mesa redonda: «IA y laboral» – Victoria Caldevilla, socia de Laboral de Andersen– – Jorge Martín, director general de People Training de BEONIT – Representante por confirmar. Modera: Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales de OKDIARIO. 12:00h. Mesa redonda: «IA y seguridad jurídica: innovar sin perder la confianza» – Carlos Rodríguez Sau, socio de Andersen – David Pedreño Rippin, responsable de la gestión de cuentas de Iberia en 1MillionBot. Modera: Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales de OKDIARIO. 12:50h. Cierre del acto.

Esta tercera edición de OKINNOVA se inscribe en una senda de encuentros que OKDIARIO ha impulsado en los últimos años junto a despachos, consultoras e instituciones públicas para abordar los grandes debates de la actualidad económica y tecnológica, siguiendo el modelo de otras citas del medio, como las Jornadas Jurídicas celebradas en Marbella.

La colaboración con Andersen, que cede sus instalaciones de Velázquez para acoger el evento, refuerza el vínculo entre el sector jurídico-fiscal y el debate sobre digitalización.

La presencia de responsables de la Comunidad de Madrid, con el consejero Miguel López-Valverde y la directora general de Salud Digital Nuria Ruiz al frente, subraya además el interés de la Administración autonómica por posicionarse en el debate sobre la aplicación de la inteligencia artificial en servicios públicos como la sanidad, un ámbito en el que Madrid ha impulsado en los últimos ejercicios distintos proyectos de digitalización asistencial.

Se ha habilitado el correo [email protected] para quienes deseen obtener más información sobre la inscripción y el desarrollo de la jornada, que se enmarca en un calendario cada vez más apretado de foros dedicados a la inteligencia artificial en España.

Con la sanidad, el empleo, los medios de comunicación y la Justicia compartiendo programa, la Jornada OKINNOVA plantea una pregunta que sobrevolará cada intervención: ¿quién marcará el paso de la revolución algorítmica, la tecnología o quienes deben regularla? La respuesta, previsiblemente, no cabrá en una mañana, pero Madrid tendrá este 14 de septiembre un buen termómetro para tomarle la temperatura.