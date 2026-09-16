Fundación Endesa destina 200.000 euros a proyectos de biodiversidad para salvar especies amenazadas

Fundación Endesa abrió ayer el plazo de presentación de candidaturas de su II Convocatoria de ayudas a proyectos de biodiversidad en España, una iniciativa que busca identificar y respaldar proyectos que contribuyan de forma directa a la conservación de especies amenazadas de la fauna española.

Tras la buena acogida de la primera edición, la fundación da continuidad a esta línea de actuación con el objetivo de impulsar iniciativas de alto impacto que generen un efecto positivo tanto desde el punto de vista ecológico como social en todo el territorio nacional.

La convocatoria está dirigida a entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España, con experiencia acreditada en conservación de la biodiversidad y capacidad técnica demostrada para desarrollar sobre el terreno los proyectos que finalmente resulten seleccionados.

La fauna acuática, la gran novedad

Como principal novedad de esta segunda edición, Fundación Endesa amplía el alcance de la convocatoria para incorporar proyectos centrados en la conservación de fauna acuática, tanto marina como ligada a ríos, humedales y otros ecosistemas de agua dulce.

Estos proyectos se suman así a los ya contemplados en la primera edición, centrados en la avifauna y en la fauna terrestre, ampliando de este modo el abanico de especies que pueden beneficiarse de las ayudas convocadas por la fundación.

Las iniciativas podrán desarrollarse tanto en la Península Ibérica como en los archipiélagos de Baleares y Canarias, y en Ceuta y Melilla, siempre que estén orientadas a especies incluidas en los catálogos oficiales de especies protegidas.

200.000 euros para dos proyectos

La convocatoria cuenta con una dotación total de 200.000 euros, que se repartirán entre dos proyectos ganadores, uno por cada una de las dos categorías establecidas, con 100.000 euros para cada una de las iniciativas seleccionadas.

Las candidaturas podrán presentarse en dos grandes categorías: por un lado, la protección y conservación de especies de avifauna y, por otro, la conservación de especies de fauna terrestre y acuática, esta última ampliada respecto a la primera edición.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través del formulario habilitado en la web de Fundación Endesa, y el plazo permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2026, a las 15:00 horas, hora peninsular española.

Evaluación y jurado de expertos

Una vez cerrado el plazo, las candidaturas presentadas serán evaluadas por el equipo técnico de la fundación entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, en un proceso que valorará el impacto real de cada propuesta.

Durante el mes de diciembre tendrá lugar la deliberación de un jurado compuesto por expertos que serán nombrados específicamente para esta convocatoria, encargado de seleccionar finalmente las dos iniciativas ganadoras entre todas las candidaturas recibidas.

Fundación Endesa anima a las entidades interesadas a presentar iniciativas que aporten soluciones concretas, eficaces y con capacidad de generar un impacto positivo y medible en la conservación de la biodiversidad española.

Un pilar del plan estratégico

«Con esta segunda convocatoria queremos seguir apoyando proyectos que trabajan directamente sobre el terreno y aportan soluciones concretas para la protección de especies y ecosistemas especialmente vulnerables», ha señalado Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa.

La directiva ha destacado que la incorporación de la fauna acuática «nos permite ampliar el alcance de esta iniciativa y abordar nuevos retos de conservación», reforzando el compromiso de la fundación con la biodiversidad como pilar esencial de la transición energética.

Esta convocatoria forma parte de la estrategia de biodiversidad de Fundación Endesa, integrada en su plan estratégico 2024-2027, orientado a contribuir a la protección de especies y ecosistemas amenazados mediante iniciativas con impacto real, medible y replicable.

La huella de la primera edición

La primera edición de esta convocatoria, celebrada en 2025, permitió apoyar dos proyectos centrados en la protección de especies especialmente amenazadas, uno por cada una de las categorías que entonces contemplaba la iniciativa.

En la categoría de avifauna resultó seleccionada la iniciativa de SEO/BirdLife, orientada a reducir el impacto de la contaminación lumínica sobre la pardela balear y la pardela cenicienta mediterránea en las Islas Baleares.

En la categoría de fauna terrestre, la ayuda recayó en el proyecto de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB), orientado a ampliar la capacidad de cría y recuperación del visón europeo, considerado el mamífero más amenazado de Europa.

Compromiso social desde 1998

Fundación Endesa fue creada en 1998 como expresión del compromiso social de Endesa, con el propósito de dar respuesta a las necesidades de los entornos en los que la compañía desarrolla su actividad y contribuir al progreso de la sociedad.

A través de sus distintos programas, la fundación impulsa la educación STEM y la formación en transición energética, ofrece oportunidades de empleo a los colectivos más vulnerables en los sectores verdes y promueve la cultura y la protección de la biodiversidad.