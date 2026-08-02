La UE endurece las normas para perros y gatos: el requisito obligatorio para viajar con ellos a partir del 31 de agosto de 2031

Un acto tan sencillo como viajar con una mascota en el transporte público ha sido durante años un inconveniente para numerosas personas. Hoy en día, la situación continúa siendo compleja y más en el transporte de animales que realizan las protectoras y refugios para buscarles una vida mejor. Por lo tanto, este desplazamiento supone leerse el código de limitaciones previamente y pensar en los posibles inconvenientes que podrían poner las autoridades si no se cumple con lo establecido. Sin embargo, la Unión Europea (UE) ha preparado una ley común sobre el bienestar de perros y gatos, evitando el fraude y el comercio animal e incluso, eliminando cualquier método de maltrato animal.

¿En qué consiste la ley?

La normativa está recogida en el Reglamento de la UE 2026/1818, publicado el 10 de agosto en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el escrito se establecen una reglas que implementarán de forma igualitaria en los 27 países miembros en los que se recogerán las reglas en los ámbitos relacionados con la cría, venta y tranquilidad de los animales. Además, la diferencia principal es que cada país aplicaba sus propias normas, generando desigualdad y ocasionando el fraude y el comercio ilegal de animales. El texto entrará en vigor el próximo 30 de agosto de 2026, pero se aplicará definitivamente el 31 de agosto de 2028 con otros artículos de manera escalonada hasta el año 2041.

Las claves de esta normativa

Las cuatro claves de este nuevo reglamento se vislumbra en los siguientes elementos:

La identificación . Todos los perros y gatos deben llevar un microchip legible y un número único.

. Todos los perros y gatos deben llevar un microchip legible y un número único. Los plazos . Los animales deben ser identificados antes de los tres meses de edad o antes de salir de los criaderos o refugios.

. Los animales deben ser identificados antes de los tres meses de edad o antes de salir de los criaderos o refugios. Los registros de los viajes . A partir de 2036, los desplazamientos de mascotas entre países de la UE deberán notificarse y registrarse previamente en el sistema digital comunitario.

. A partir de 2036, los desplazamientos de mascotas entre países de la UE deberán notificarse y registrarse previamente en el sistema digital comunitario. El objetivo. Frenar el comercio ilegal de animales, mejorar el bienestar y asegurar la trazabilidad.

Otras normas que contiene la ley

Entre las nuevas reglas de esta ley, se encuentra la denominada obligatoriedad de identificar a los animales de compañía antes de transportarlos a territorio europeo con el fin de comercializar con ellos. Por otro lado, el apartado 3 del artículo 26 recoge que todos los perros y gatos que entren en territorio europeo con el fin de ser comercializados deben ser identificados antes por un transpondedor inyectable, es decir, un microchip legible que cumpla con los requisitos pedidos.

Los expertos recomiendan

La nueva normativa establece que: «El operador responsable de la importanción de perros o gatos en la Unión Europea se asegurará de que un veterinario los registre en la base de datos nacional a que se refiere el artículo 23, apartado 1, en un plazo de cinco días hábiles a partir de su introducción en el territorio». Además, los expertos afirman que serán los propios Estados miembros los que podrán permitir «que el registro lo realicen personas distintas de los veterinarios, siempre que dispongan de las medidas para garantizar la información en la base de datos».

De esta manera, se busca garantizar el bienestar animal en cualquiera de los 27 países de la UE que transporten animales entre estos países miembros, ya que es fundamental su protección y seguridad en este tipo de actividades de las que se favorecen algunos individuos, con el fin de proporcionar una vida mejor al animal.