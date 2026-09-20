AfD también gana en el noroeste de Alemania y la CDU de Merz se hunde al 5% según los sondeos a pie de urna

Alternativa para Alemania (AfD), partido de derecha, se ha situado en primer lugar en las elecciones estatales celebradas este domingo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en el noreste de Alemania, según las encuestas a pie de urna. El resultado refuerza el peso electoral del partido mientras el canciller Friedrich Merz atraviesa dificultades políticas.

Según las encuestas a pie de urna de la televisión pública alemana, la AfD obtendría el 37% de los votos, por delante de los socialdemócratas del SPD, que alcanzarían el 35,5%. Más atrás quedarían los conservadores de Merz, con apenas un 5,5%, justo por encima del umbral necesario para conseguir representación en el Parlamento estatal.

Las urnas han dejado un escenario diferente en Berlín, donde también se han celebrado elecciones regionales este domingo. La Izquierda se habría impuesto con entre el 24,5% y el 26% de los votos, mientras que la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz quedaría en segunda posición con alrededor del 20%. La AfD ocuparía en la capital alemana el tercer puesto, con un resultado de entre el 13,5% y el 16% de los votos, según los sondeos a pie de urna.

Merz califica de «desastre» el resultado, pero no dimite

El batacazo de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental ha llevado a Friedrich Merz a reconocer abiertamente la magnitud del resultado. Con apenas entre un 5% y un 5,5% de los votos según los sondeos a pie de urna, el canciller alemán ha sido tajante: «No podemos maquillarlo. Es un desastre». Merz, sin embargo, ha evitado dar un paso atrás y no ha planteado su dimisión al frente del partido ni del Gobierno.