Los expertos en comportamiento animal lo confirman: el significado de que tu perro se quede mirando fijamente a la pared

¿Alguna vez has observado cómo tu perro se queda mirando fijamente a la pared, como si hubiera algo ahí, pero tú no ves absolutamente nada? Éste es un comportamiento aparentemente trivial, pero en realidad puede tener un trasfondo que requiere una revisión veterinaria. Existe la creencia popular de que los perros pueden mirar a un punto fijo porque tienen un «sexto sentido», pero los expertos aseguran que es una simple leyenda urbana. Generalmente, esta actitud responde a la demencia en perros, que recibe el nombre de Síndrome de Disfunción Cognitiva Canina (SDC).

Al igual que ocurre con los humanos, los perros, a medida que se van haciendo mayores, pueden empezar a mostrar síntomas de demencia que no deben pasar inadvertidos. Ahora bien, no hay que alarmarse cuando ocurre esto, sino valorar la situación en su conjunto. Si, además de mirar a un punto fijo en la pared, el animal muestra otros síntomas de deterioro cognitivo, como desorientación, irritabilidad, apatía o cambios en los patrones de sueño, conviene consultarlo con el veterinario a la mayor brevedad.

La razón por la que el perro se queda mirando a un punto fijo en la pared

La demencia en los perros está relacionada con el deterioro de determinadas funciones cerebrales que puede producirse como consecuencia del envejecimiento. Esta alteración está asociada a diferentes cambios que tienen lugar en el cerebro con el paso de los años. Entre ellos se encuentra la acumulación anormal de proteínas, como las placas amiloides, así como la degeneración de las neuronas. Estos cambios terminan afectando a capacidades como la memoria, el aprendizaje, la orientación y la percepción del entorno.

Según datos publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina, la probabilidad de que un perro desarrolle demencia aumenta de forma notable con la edad. Entre los 8 y los 10 años, el porcentaje se sitúa en el 3,4%, mientras que entre los 10 y los 12 años alcanza el 5%. A partir de los 12 años el incremento es mucho más significativo: entre los 12 y los 14 años llega al 23,3%, y en los perros de 14 años o más alcanza el 41%.

Causas

La demencia en perros está relacionada con una serie de cambios que se producen en el cerebro como consecuencia del envejecimiento. Con el paso de los años, las neuronas empiezan a deteriorarse y perder funcionalidad, afectando a la capacidad del animal para aprender, recordar, controlar su comportamiento e incluso coordinar determinados movimientos.

Entre los factores asociados al envejecimiento que pueden favorecer el desarrollo de este trastorno se encuentra el debilitamiento de las defensas antioxidantes naturales del organismo. Esta situación puede hacer que las células cerebrales sean más susceptibles al daño provocado por los radicales libres.

También pueden producirse cambios estructurales en el cerebro, como una reducción de su tamaño y procesos de degeneración de la materia blanca. Otro factor relacionado con el deterioro cognitivo es la acumulación de una proteína conocida como beta-amiloide. Cuando esta sustancia se deposita en el cerebro, puede generar un entorno perjudicial para las neuronas y contribuir a su deterioro progresivo.

Además, determinados factores pueden estar asociados a un mayor riesgo de desarrollar demencia. Los perros que padecen algunas enfermedades, como la epilepsia, pueden presentar una mayor predisposición.

Síntomas

En sus primeras fases, los cambios pueden ser muy leves y confundirse fácilmente con cambios normales asociados a la edad. Sin embargo, a medida avanza la enfermedad, los síntomas pueden hacerse más frecuentes y afectar cada vez más a la vida cotidiana del animal.

Entre las señales que pueden indicar un deterioro cognitivo se encuentra la desorientación, que puede hacer que el perro se quede atrapado detrás de un mueble o parezca no reconocer lugares que antes conocía a la perfección. También puede aparecer confusión, con dificultades para reconocer a personas, animales o miembros de la familia habituales.

Los cambios en los patrones de sueño son otro signo frecuente. Algunos perros pueden dormir más horas a lo largo del día y, en cambio, mostrarse inquietos o permanecer despiertos durante la noche. También pueden olvidar órdenes que habían aprendido anteriormente o perder sus hábitos para hacer sus necesidades fuera de casa.

Etapas de la demencia en los perros

El deterioro cognitivo canino se clasifica en tres fases : inicial, moderada y grave.