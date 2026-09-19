José Luis Puchol, veterinario (72 años): «Algunos médicos entran en nuestros quirófanos y se quedan impresionados del equipamiento que tenemos»

La medicina veterinaria ha cambiado de forma radical en las últimas décadas. José Luis Puchol, con 72 años, ha vivido esa transformación desde la primera línea.

El fundador del Hospital Veterinario Puchol, en Madrid, explica cómo la tecnología, la especialización y la creciente atención a los animales han elevado las exigencias de los centros veterinarios.

José Luis Puchol y la transformación de la medicina veterinaria en España

La evolución de la atención a perros y gatos ha convertido a los hospitales veterinarios en centros con recursos diagnósticos y quirúrgicos cada vez más avanzados. José Luis Puchol representa esa transformación desde un proyecto que combina asistencia especializada, formación y tecnología médica.

El veterinario desarrolla su actividad en el Hospital Veterinario Puchol, situado en el barrio madrileño de Las Tablas. El centro se presenta en su página oficial

como un hospital de referencia para casos complejos de animales de compañía.

¿Qué equipamiento tienen los quirófanos veterinarios de Puchol?

La tecnología constituye uno de los pilares del hospital. Según la información publicada por el propio centro, sus instalaciones cuentan con resonancia magnética de alto campo, tomografía computarizada multicorte, radiología digital y ecografía avanzada.

Estos equipos permiten estudiar lesiones y enfermedades con mayor precisión y facilitan la planificación de intervenciones complejas. La infraestructura resulta especialmente relevante en áreas como la neurología, la traumatología y la cirugía avanzada.

En una entrevista concedida a Rompiendo el Molde Podcast, Puchol explica que algunos médicos que visitan sus quirófanos se sorprenden por el nivel del equipamiento disponible.

Su reflexión muestra hasta qué punto la medicina veterinaria ha incorporado recursos que durante años se asociaron principalmente a la sanidad humana.

El centro también dispone de servicios de anestesia, hospitalización, cuidados intensivos y diagnóstico por imagen. Su equipo veterinario reúne profesionales de distintas especialidades para abordar los casos derivados desde otras clínicas.

¿Cómo pasó José Luis Puchol de una clínica veterinaria a un hospital de referencia?

La trayectoria profesional de Puchol comenzó en la década de 1970. El veterinario se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en 1979 y posteriormente amplió su formación en oftalmología en la Universidad de Toulouse.

En 1983 participó en la fundación de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC). También dirigió durante décadas la Clínica Veterinaria Puerta de Hierro, antecedente del actual hospital.

El Hospital Veterinario Puchol abrió sus puertas en 2017. El proyecto creció hasta superar los 180 profesionales, según los datos publicados por la institución en su web corporativa . El centro mantiene atención veterinaria durante las 24 horas y trabaja con múltiples especialidades clínicas.

La expansión refleja un modelo basado en la colaboración entre veterinarios generalistas y especialistas. Los casos que requieren pruebas avanzadas o tratamientos complejos pueden derivarse a unidades específicas.

Oncología veterinaria: ¿qué nuevos tratamientos prepara el hospital?

La oncología ocupa un lugar destacado en la evolución de la medicina veterinaria. El Hospital Veterinario Puchol cuenta con un servicio especializado para el diagnóstico y tratamiento de tumores en perros y gatos.

En su página de oncología veterinaria, el centro explica que las mascotas pueden necesitar cirugía, quimioterapia o cuidados paliativos, según el tipo de tumor y su situación clínica.

Además, el hospital ha anunciado un proyecto oncológico específico que contempla la incorporación de un acelerador lineal para tratamientos de radioterapia. Esta tecnología permite administrar radiación de forma precisa y constituye una herramienta relevante en determinados procesos tumorales.

La evolución de estos servicios responde a una demanda creciente de atención especializada. Las familias buscan cada vez más alternativas para tratar enfermedades que antes contaban con menos opciones terapéuticas.