La reflexión del día de William Shakespeare: «Nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder el bien que podríamos ganar por miedo»

Las palabras de uno de los mejores escritores ingleses, William Shakespeare, siguen retumbando en las actuaciones cotidianas de las personas más de cuatro siglos después de ser pronunciadas. El célebre dramaturgo recogía una conjunción de términos resumidos en el miedo al fracaso, ambición, inseguridad, amor y las consecuencias de las decisiones que toman los seres humanos a lo largo de su vida.

Una de las frases más llamativas del dramaturgo es: «Nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder el bien que podríamos ganar por miedo». Esta cita procede de una obra que escribió a comienzos del siglo XVII denominada Medida por Medida, aquí se recogen las formas en las que pueden llegar a condicionar las dudas en la vida de los humanos.

Su significado

El mensaje de esta frase es claro y directo. En algunas ocasiones, las dudas se convierten en un obstáculo mayor que el propio problema. Al mismo tiempo, Shakespeare brinda la oportunidad como algo que se puede perder y no porque sea algo imposible de conseguir, sino porque el miedo hace que las personas no se atrevan a intentarlo.

A su vez, la incertidumbre sobre el resultado hace que una persona renuncie antes de tiempo, sin llegar a conocer realmente si tenía posibilidades de conseguir aquello que buscaba o quería. Por otro lado, al pronunciar «nuestras dudas son traidoras», enfatiza en cómo la protección ante un posible fracaso, o un impedimento para alcanzar algo que sí se encuentra al alcance de los seres humanos.

El trasfondo de la reflexión

Esta reflexión determina cuáles son esos pequeños actos, que en la práctica suponen un gran problema, relacionados con posponer decisiones por temor a la equivocación. Por ejemplo, los cambios en el trabajo, los estudios, en el inicio de nuevos proyectos o, yendo más lejos, afrontar conversaciones difíciles que se salgan de la zona de confort, son situaciones en las que la incertidumbre se acaba imponiendo al individuo.

En la actualidad

En la actualidad, las ideas del aclamado escritor no dejan a nadie indiferente. Un planteamiento que no muestra que actuar garantice el éxito siempre, sino que el miedo a fracasar tiene un precio debido a que una oportunidad que nunca se intenta no podrá convertirse en un logro nunca. Por lo tanto, estas palabras de William Shakespeare que continúan circulando por los amplios caminos de las redes sociales ponen el foco en cómo las propias inseguridades de los seres humanos acaban tomando sus propias decisiones.