José Luis Puchol, veterinario (72 años): «Hay propietarios que no aceptan que algunas veces se llega al final de la vida del animal y no se puede hacer nada»

La medicina veterinaria ha avanzado hasta permitir diagnósticos y tratamientos cada vez más complejos para perros y gatos. Pero el progreso médico también plantea una cuestión difícil para las familias: cuándo dejar de intervenir. El veterinario José Luis Puchol defiende asumir los límites de la ciencia cuando continuar tratando ya no mejora la vida del animal.

Durante más de cuatro décadas de ejercicio profesional, Puchol ha vivido la transformación de la relación entre las personas y sus mascotas. Los animales de compañía ocupan hoy un lugar central en muchos hogares y sus responsables buscan alternativas terapéuticas ante enfermedades graves o procesos asociados a la edad.

Los datos oficiales reflejan la dimensión de ese vínculo. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 calcula que en España había 15.171.569 animales de compañía registrados en 2025: 7.562.893 perros y 5.619.967 gatos. La cifra supone un incremento del 14% respecto a 2021.

¿Cuándo deja de tener sentido prolongar la vida de una mascota?

La existencia de más recursos diagnósticos y terapéuticos permite abordar patologías que antes ofrecían pocas opciones. Sin embargo, una intervención médica no siempre consigue recuperar la salud. En animales de edad avanzada o con enfermedades irreversibles, el objetivo puede pasar de curar a controlar el dolor y preservar la calidad de vida.

Puchol resume ese dilema desde su experiencia clínica: «Hay propietarios que no aceptan que algunas veces se llega al final de la vida del animal y no se puede hacer nada».

Su planteamiento sitúa al veterinario ante una doble responsabilidad: ofrecer las posibilidades reales de la medicina y explicar con claridad cuándo un tratamiento puede dejar de aportar un beneficio suficiente.

El especialista también ha explicado que la veterinaria ha cambiado al mismo ritmo que la percepción social de las mascotas. En una entrevista en el pódcast Rompiendo el Molde, sostiene que los propietarios actuales están mucho más dispuestos a asumir tratamientos para intentar salvar a sus animales.

El duelo por una mascota y el papel del veterinario

La mayor integración de perros y gatos en la vida familiar también influye en la forma de afrontar su enfermedad y su muerte. El duelo puede resultar especialmente intenso cuando el animal ha convivido durante años con una persona o una familia.

El cambio social tiene además consecuencias en la práctica veterinaria. El profesional considera que la disposición de los propietarios a pagar tratamientos complejos ha contribuido a impulsar una veterinaria con más medios y especialización.

La cuestión no consiste únicamente en cuánto puede prolongarse la vida, sino en cómo transcurre ese tiempo. Dolor, movilidad, alimentación, autonomía y bienestar forman parte de la valoración que debe acompañar cualquier decisión sobre un paciente terminal.

«Mantener situaciones clínicas irreversibles e insoportables de sufrimiento sobrepasa los límites de lo que me parece humano», afirma el experto.

José Luis Puchol se licenció en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1979. Fundó y dirigió durante 38 años la Clínica Veterinaria Puerta de Hierro, donde ejerció como especialista de referencia y compartió técnicas quirúrgicas avanzadas con otros profesionales.

En 1983 participó en la fundación de AMVAC, asociación de la que también fue secretario y presidente. Actualmente dirige el Hospital Veterinario Puchol y coordina sus servicios de cirugía avanzada y traumatología.

Su trayectoria incluye especialización en oftalmología, cirugía oncológica, neurocirugía y traumatología, además de reconocimientos profesionales como la Presidencia de Honor del Colegio de Veterinarios de Madrid.