Ponerle a tu perro un lazo naranja alrededor del cuello: qué significa y qué debes hacer si te encuentras uno en el parque

Encontrarse con un perro que lleva un lazo naranja en el cuello durante un paseo puede llamar la atención, pero ese detalle tiene un significado concreto.

El color funciona como una señal para advertir a otras personas de que el animal necesita mantener distancia, especialmente cuando hay otros perros cerca.

¿Qué significa ponerle un lazo naranja a un perro?

El lazo naranja en un perro indica que el animal no se lleva bien con otros perros. Por eso, si aparece en un parque o por la calle, no conviene permitir que nuestra mascota se acerque para jugar, olfatear o saludar.

Este sistema de colores busca facilitar la comunicación entre propietarios y el resto de personas que coinciden con el animal. La idea consiste en transmitir una advertencia de forma rápida, sin necesidad de explicar cada vez la situación del perro.

La señal puede aparecer en forma de lazo, collar o algún otro accesorio visible. Por tanto, no se trata de un adorno elegido al azar, sino de una indicación sobre cómo actuar ante ese animal.

El código también contempla otros colores. El rojo señala que no hay que acercarse al perro, y el amarillo puede indicar que es nervioso o que está en adopción.

Por otro lado, el verde identifica a un perro amistoso, mientras que el azul puede señalar que está siendo adiestrado o que trabaja como perro de servicio.

El blanco hace referencia a animales sordos, ciegos o con alguna discapacidad, y el morado indica que no se les debe dar comida sin permiso del propietario.

¿Qué debes hacer si ves un perro con un lazo naranja?

La recomendación más sencilla es mantener la distancia. Si estás paseando con tu perro y os cruzáis con uno que lleva este distintivo, evita acercarte y, sobre todo, no dejes que ambos animales se aproximen sin que sus responsables lo hayan acordado.

Tampoco conviene intentar acariciar al perro con el lazo naranja. Aunque el aviso se refiere específicamente a su relación con otros perros, cualquier interacción debe plantearse con prudencia y respetando las indicaciones de la persona que lo acompaña.

La finalidad de estas señales consiste precisamente en prevenir encuentros incómodos o situaciones de tensión. Los códigos de colores pretenden informar sobre las necesidades de cada animal y evitar que otras personas intenten tocarlo o acercarse sin preguntar.

¿De dónde procede este código de colores para perros?

Una de las iniciativas más conocidas relacionadas con estas señales es The Yellow Dog Project, una organización sin ánimo de lucro creada para concienciar sobre los perros que necesitan más espacio durante sus paseos. El proyecto utiliza un lazo amarillo para comunicar que el animal puede estar aprendiendo, recuperándose de una enfermedad, ser desconfiado o mostrarse nervioso.

Por tanto, si ves un perro con un lazo naranja en el parque, lo más adecuado es no dejar que tu mascota se acerque y respetar el espacio que marca su dueño. Este gesto tan sencillo puede evitar un encuentro no deseado y hacer que el paseo resulte más seguro para ambos perros. Y tú, ¿conocías el significado de cada lazo?