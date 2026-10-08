Transición sostenible, competitividad y agua: la V Jornada OKGREEN reúne en Madrid a empresas e instituciones

OKGREEN, el portal de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO, celebra el próximo 22 de octubre su V Jornada bajo el lema Transición, competitividad y un futuro más sostenible. El encuentro tendrá lugar en LOOM Salamanca, en Madrid.

La cita reunirá a directivos de grandes compañías, representantes institucionales y organizaciones empresariales para analizar cómo la transición ecológica puede convertirse en una palanca de competitividad para la economía española, y no en un freno.

El agua, la inteligencia artificial, la descarbonización de la industria y el transporte, la innovación y la accesibilidad serán los grandes ejes de una jornada que alcanza su quinta edición como punto de encuentro del sector.

Una radiografía de la sostenibilidad

Tras la llegada de los invitados y el café de bienvenida, a las 09:00 horas, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, será el encargado de la apertura editorial del acto, en la que dará la bienvenida a ponentes y asistentes.

A continuación, tomará la palabra Cristina Riestra López, directora del departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la CEOE, que aportará la visión de la patronal sobre los retos del tejido empresarial.

Su intervención servirá para enmarcar uno de los grandes debates de la jornada: cómo compatibilizar los objetivos climáticos con la competitividad de las empresas españolas en un contexto de creciente exigencia regulatoria.

La IA al servicio del agua

A las 10:00 horas arrancará la primera mesa de debate, IA, sostenibilidad y gestión del agua, que abordará el papel de la tecnología en la gestión de un recurso cada vez más escaso en buena parte de España.

En ella participarán Domingo Zarzo, director de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales de Sacyr Agua, y Jaime Flores, subdirector de Innovación del Canal de Isabel II, junto a un representante de COX.

La digitalización de las redes, la desalación, la reutilización y el uso de la inteligencia artificial para anticipar la demanda y reducir pérdidas centrarán una conversación clave en un país marcado por las sequías recurrentes.

Recetas para descarbonizar

La segunda mesa redonda, a las 10:40 horas, llevará por título Recetas para la descarbonización de la industria y el transporte y pondrá el foco en las soluciones que las empresas ya aplican para reducir sus emisiones.

Participarán Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos de Heineken España; Carlos Aguilera, responsable de Commercial Development & Customer Solutions del área de Descarbonización y Alianzas Estratégicas de Moeve; e Ignacio Pérez-Carasa, director de Relaciones Institucionales de la compañía ALSA. Completarán el panel representantes de KPMG que aportará la perspectiva de la consultoría en esta parte de la jornda.

Innovar para cambiar las reglas

A las 11:20 horas llegará el diálogo Redefiniendo el éxito: innovar para cambiar las reglas del juego, entre Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de AUARA, y Antonio Quilis, director de OKGREEN.

La conversación girará en torno a cómo la innovación y los modelos de negocio con impacto social y ambiental pueden transformar la forma en la que las empresas entienden y miden su propio éxito.

Después, a las 11:40 horas, Quilis conducirá la entrevista Accesibilidad sostenible con TK Elevator, centrada en cómo la movilidad vertical puede contribuir a edificios y ciudades más inclusivos y eficientes.

La movilidad a escena

A las 12:00 horas intervendrá Paloma Martín, CEO de TRIBBU, compañía especializada en movilidad sostenible para empresas, en un momento en que la Ley de Movilidad Sostenible obliga a las grandes compañías a planificar los desplazamientos de sus plantillas.

La clausura institucional correrá a cargo de Borja Carabante, segundo teniente de alcalde y delegado del área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a las 12:20 horas.

Con su intervención se pondrá el broche a una mañana de debate que busca demostrar que transición, competitividad y sostenibilidad pueden avanzar de la mano. El cierre del acto está previsto a las 12:30 horas.

Programa V Jornada OKGREEN

Fecha: 22 de octubre de 2026

Hora: 09:30 a 14:00 h

Lugar: LOOM Salamanca, calle de Don Ramón de la Cruz, 38, 28001 Madrid

09:00 h – Llegada de invitados y café de bienvenida.

09:30 h – Apertura editorial a cargo de D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO.

09:50 h – Intervención de D.ª Cristina Riestra López, directora del departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la CEOE.

10:00 h – Mesa de debate: IA, sostenibilidad y gestión del agua

D. Domingo Zarzo, director de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales de Sacyr Agua

D. Jaime Flores, subdirector de Innovación del Canal de Isabel II

Representante de COX

10:40 h – Mesa redonda: Recetas para la descarbonización de la industria y el transporte

D.ª Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos de Heineken España

D. Carlos Aguilera, responsable Commercial Development & Customer Solutions del área Descarbonización y Alianzas Estratégicas en Moeve

Ignacio Pérez-Carasa, director de Relaciones Institucionales de la compañía ALSA

Representante de KPMG

11:20 h – Diálogo: Redefiniendo el éxito: innovar para cambiar las reglas del juego, entre D. Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de AUARA, y D. Antonio Quilis, director de OKGREEN.

11:40 h – Entrevista Accesibilidad sostenible con TK Elevator. Modera: D. Antonio Quilis, director de OKGREEN.

12:00 h – Intervención de D.ª Paloma Martín, CEO de TRIBBU.

12:20 h – Clausura institucional a cargo de D. Borja Carabante, segundo teniente de alcalde y delegado del área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

12:30 h – Cierre del acto.