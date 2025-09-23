Un jurado estadounidense ha declarado culpable este martes de intento de asesinato a Ryan Routh, el hombre que disparó al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida, cuando era candidato republicano.

Routh, que ha intentado apuñalarse en el cuello con un bolígrafo tras escuchar el veredicto, ha sido declarado culpable del intento de asesinato de Trump y también de agredir con armas de fuego a un agente y a otros tres cargos relacionados. Se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua.

Ryan Routh, 59 años y originario de Hawái, se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra por el intento de asesinato de Trump y se enfrentó el juicio sin representación legal. El jurado deliberó durante aproximadamente tres horas antes de emitir su decisión, según informa la cadena NBC News.

La fiscal general, Pam Bondi, destacó en un comunicado que el veredicto de culpabilidad contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Trump, refleja el compromiso del Departamento de Justicia de combatir la violencia política. Bondi subrayó que el ataque no sólo iba dirigido contra Trump, sino que representaba «una ofensa contra los valores de la nación». Además, expresó su gratitud hacia el equipo judicial y a las fuerzas de seguridad que protegieron a Donald Trump.

Por su parte, el presidente de EEUU ha calificado el veredicto como «un hito para la justicia en Estados Unidos». En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, describió al acusado como una persona con intenciones malévolas y elogió la labor de Bondi y del Departamento de Justicia por la precisión con la que se llevó a cabo el proceso.

«Felicidades a la Fiscal General Pam Bondi, al Fiscal General Adjunto Todd Blanche y a todo el equipo del Departamento de Justicia por la condena, en Florida, de quien intentó asesinarme. El juicio se llevó a cabo con meticulosidad, y quiero agradecer al Juez y al Jurado su tiempo, profesionalismo y paciencia. Era un hombre malvado, con malas intenciones, y lo atraparon. También quiero agradecer al Servicio Secreto, al Departamento de Policía de Florida y a la maravillosa persona que lo vio huyendo del lugar del crimen, lo siguió y proporcionó inmediatamente toda la información sobre el tipo de vehículo y la matrícula a la Oficina del Sheriff, lo que condujo a su arresto y condena. ¡Qué increíble instinto y previsión tuvo esta persona! ¡Un momento crucial para la JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!».

El juicio del caso lo presidió la juez Aileen Cannon, nombrada por Trump. Durante el incidente, ocurrido mientras Trump jugaba al golf, un agente del Servicio Secreto detectó al sospechoso escondido entre la vegetación, apuntando con un rifle. El agente disparó varias veces tras identificar la amenaza y alertó a sus superiores.

Las autoridades detuvieron a Routh a unos 45 minutos de distancia del lugar tras su huida, gracias al testimonio de testigos. En el vehículo del sospechoso se halló un rifle con once balas, una cámara digital y placas blindadas resistentes a disparos.

Este intento de magnicidio tuvo lugar tras otro intento de asesinato contra Trump durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania, donde resultó herido en la oreja. En ese caso, el atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad.