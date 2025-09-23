Trump completa su giro sobre Ucrania y asegura que «está en condiciones» de ganar la guerra a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha completado el giro en su posición sobre Ucrania y ha asegurado este martes en Nueva York que el país agredido «está en condiciones» de ganar la guerra contra Rusia contando con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado durante estos últimos años.

«Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana», ha afirmado el presidente estadounidense. De hecho, en los últimos días, Ucrania ya ha venido completando exitosas operaciones para recuperar algunas localidades ocupadas por los rusos en la región del Donetsk.

Trump ha vuelto a incidir en los «problemas económicos» de Rusia, asegurando que queda poco para que la población se dé cuenta «de la verdadera naturaleza de esta guerra». «Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás ir incluso más allá», ha aseverado, agregando que «es el momento» de que Kiev actúe.

El radical cambio de postura se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el mandatario le habría informado de las últimas novedades en el frente.

Derribar aviones rusos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

«Sí, sí lo creo», ha resaltado ante los periodistas al ser preguntado por la posibilidad de que los países de la Alianza Atlántica derriben estos aparatos procedentes de Moscú tras las recientes incursiones registradas en Polonia, Rumanía y Estonia.

No obstante, no ha dejado claro si Estadoa Unidos ayudará a los países de la OTAN en este propósito. «Dependerá de las circunstancias, pero apoyamos a la OTAN. La OTAN ha dado un paso al frente», ha argüido, destacando el aumento en el gasto en Defensa.

Por otro lado, se ha mostrado confiado en poder convencer al presidente de Hungría, Viktor Orbán, para que Budapest deje de comprar petróleo ruso. «Es amigo mío. No he hablado con él, pero tengo el presentimiento de que si lo hiciera, podría dejar de hacerlo», ha dicho.

El magnate republicano también ha afirmado que el mayor progreso logrado desde la última vez que vio al presidente Zelenski es que «la economía rusa está en una situación terrible en este momento». «Se está desplomando», ha apuntado Trump.