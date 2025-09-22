El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk protagonizaron un inesperado reencuentro público durante el funeral por Charlie Kirk, el influencer republicano asesinado el pasado 10 de septiembre, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El evento, que reunió a más de 100.000 personas, reunió a figuras clave del pensamiento MAGA (Make América Great again- Haz América grande otra vez) y propició el breve pero destacado intercambio de palabras entre los antaño amigos Trump y Musk.

El memorial, organizado por Turning Point USA, la organización fundada por Charlie Kirk, contó con una seguridad similar a la de un Super Bowl.

Elon Musk, ex jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en la administración Trump, se acercó al palco presidencial durante el evento, según se ve en los vídeos colgados en redes. Las cámaras capturaron el momento en que el fundador de Tesla y SpaceX extendió la mano al presidente, iniciando una conversación animada que duró unos minutos.

Según una experta en lectura de labios citada por el Daily Mail, Trump abrió el diálogo con un «¡Hola, Elon! ¿Cómo estás?».

Musk se encogió de hombros en respuesta, a lo que Trump replicó: «Escuché que querías conversar». En ese instante, se unió Dana White, presidente de la UFC, quien ha sido aliado de ambos. Trump continuó: «Intentemos encontrar la manera de volver a encarrilarnos», y cerró con afectuoso: «Te he extrañado». Estrechaba su mano a la vez y se la llevó al pecho.

Tras el encuentro, Trump habló con varios periodistas en el estadio a los que les dijo: «Fue bueno verlo. Hemos tenido nuestras diferencias, pero hoy estamos aquí por Charlie. Él vino y dijo ‘hola’, tuvimos una pequeña conversación. Teníamos una muy buena relación, pero fue bonito que se acercara», comentó el presidente, según ha informado de la Casa Blanca.

Cuando le han preguntado si Kirk había facilitado la reconciliación, Trump respondió: «Bueno, Elon se acercó y dijo hola», añadiendo que su puerta está abierta para hablar más adelante.

Elon Musk, por su parte, publicó una foto del momento en sus redes con la leyenda «Por Charlie», sin agregar más detalles

Este reencuentro ocurre tres meses después de una agria disputa pública. En junio de 2025, Musk renunció a su cargo en DOGE, criticando duramente la Ley de la Gran y Bella Factura (One Big Beautiful Bill Act), una iniciativa clave del segundo mandato de Trump que, según el magnate, podría costar miles de millones a los contribuyentes y elevar la deuda pública

La tensión fue subiendo hasta que en julio, durante un mitin en Michigan, donde Trump llamó a Musk «un artista del embuste» y sugirió: «Quizá ya es hora de que regrese de donde vino»

Musk respondió en X con una publicación eliminada, luego en la que insinuaba información comprometedora sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein y pedía un juicio político

Otros oradores en el funeral fueron al vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y líderes conservadores como Robert F. Kennedy Jr., quien recordó a Kirk como un hombre que «murió para que no tengamos que enfrentar destinos peores que la muerte»

La viuda de Kirk, Erika, perdonó al presunto asesino en su intervención y pidió unidad en el movimiento. El evento también atrajo controversia por celebraciones en redes sociales de sectores de izquierda, lo que Musk denunció previamente como «celebración del asesinato».