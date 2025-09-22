La viuda de Charlie Kirk perdona al asesino de su marido: «Es lo que hizo Cristo»

La viuda de Charlie Kirk, activista conservador que fue brutalmente asesinado el pasado 10 de septiembre en la Universidad de Utah, perdonó este domingo al asesino de su marido durante un acto multitudinario que homenajeó a Kirk en Arizona. «En la cruz nuestro Salvador dijo: ‘Padre, perdónales porque no saben lo que hacen’. Le perdono porque es lo que Cristo hizo. La respuesta al odio no es odio, es el amor. Amor a nuestros enemigos y a los que nos persiguen», dijo Erika Kirk conteniendo las lágrimas mientras miles de personas la aplaudían.

La viuda de Charlie Kirk relató los momentos posteriores al crimen cuando llegó al hospital de Utah para ver a su marido. «Llegué al hospital para hacer lo impensable: mirar directamente el cuerpo asesinado de mi esposo. Vi la herida que le quitó la vida. Sentí todo lo que se espera sentir. Sentí conmoción. Sentí horror y un dolor que ni siquiera sabía que existía», dijo.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordó a Charlie Kirk como «nuestro mayor evangelista» de la libertad estadounidense. «Se volvió inmortal», dijo durante un aplaudido discurso.

Trump describió al asesino como un «monstruo radicalizado y despiadado» y afirmó que Kirk fue asesinado «por decir la verdad que albergaba en su corazón». «Fue asesinado violentamente porque defendía la libertad y la justicia, a Dios, a la patria, la razón y el sentido común», declaró.

Tras su intervención el mandatario abrazó afectuosamente a Erika Kirk implorando un «Dios bendiga a este país» mientras sonaba la canción America the Beautiful.

El homenaje, celebrado en el State Farm Stadium, se transformó en una celebración de unión para el movimiento republicano repleto de consignas políticas y religiosas. El presidente Donald Trump fue la figura central del homenaje recibiendo una ovación ensordecedora cuando apareció en el recinto levantando el puño, un gesto que recordó al momento en el que recibió un disparo en la oreja derecha el 13 de julio de 2024 en plena campaña electoral.