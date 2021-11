Hace tiempo que Melania Trump no aparece en noticias ni en las redes, al menos en Europa. Hasta hoy. Hoy de nuevo ha sido viral su imagen de un nuevo desplante a su esposo, Donald Tump.

El matrimonio Trump reapareció hace unos días y dio un nuevo motivo para ponerlo en el disparadero. Fue durante el partido de las Series Mundiales postemporada de las grandes ligas de béisbol entre los Houston Astros y los Atlanta Braves.

Allí se ve cómo en determinado momento, tras darse cuenta parte del público de que los Trump estaban en las gradas, empezaron a vitorearles y a aplaudirles. Entonces, para corresponder a los saludos, ambos se levantan y sonríen. Es exactamente cuando el ex expresidente norteamericano comienza a aplaudir también cuando Melania gira el rostro y cambia su sonrisa por un inequívoco gesto de desaire a su esposo. Una actitud que no es desconocida porque ya se la hemos visto en ocasiones anteriores.

Needs to be a gif pic.twitter.com/ApPKGJ5opw

El gesto recuerda mucho a aquel otro de la toma de posesión de Trump como presidente del Gobierno que también se hizo vira.

En un determinado momento de la jura del cargo, el empresario recién metido a presidente se dio la vuelta para intercambiar unas palabras con su mujer Melania, que le devuelve la mirada con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa perfecta, fotogénica y preciosa.

Pero… ¿Es esta sonrisa un gesto falso aprendido en su trayectoria como modelo? Nadie puede decir lo que le pasa por la cabeza a Melania, menos ella misma, en ese momento. Pero lo que sí es evidente ante las cámaras que captaron el momento, es que en cuanto su marido se da la vuelta, el gesto de su cara se torna en un semblante serio y duro en escasas milésimas de segundo.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump’s built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF

— Andy Ostroy (@AndyOstroy) May 3, 2017