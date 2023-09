«¡20 años has tardado!». Unas palabras con las que Ana Rosa Quintana ha dado la bienvenida a su plató a Antonio Hidalgo, el que fuera su mano derecha durante su andadura profesional en Sabor a ti. Después de su exitoso arranque en TardeAR, la presentadora ha tomado la decisión de fichar al comunicador para que se sume a sus filas en esta nueva aventura. Un reencuentro muy esperado y emocionante a partes iguales que ha sido protagonizado por las lágrimas.

Tras irrumpir en las inmediaciones de Telecinco, Antonio se ha fundido en un caluroso abrazo con la periodista, un momento muy emotivo en el que ninguno de los dos han podido evitar romper en llanto. «Perdonadme la emoción, pero es que ha sido verte y me he acordado de que en el año 99 más o menos empezamos y…», ha comenzado diciendo el comunicador sin poder evitar la emoción. Tras una pausa y un abrazo en forma de aplausos por parte del público, ha continuado. «Recuerdo como si fuera ayer una noche que salimos, me pediste dos mil pesetas y llevo 20 años esperando recuperarlas. No te iba a llamar por dos mil pesetas, pero ahora que nos hemos vuelto a encontrar han cambiado de pesetas a euros. Yo he calculado con el IPC y me debes como 12 mil», ha dicho entre risas, recuperando el sentido del humor que siempre le ha caracterizado y amenizando uno de los reencuentros más esperados de la historia de la televisión.

Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo se reencuentran en ‘TardeAR’ / Telecinco

Una calurosa bienvenida, llena de lágrimas y risas a partes iguales, que ha finalizado con Antonio Hidalgo ocupando su nueva silla en el espacio conducido por Ana Rosa. «Nos hemos visto poco porque Antonio se fue a Murcia, qué bonita eres, y alguna vez… bueno cuando estaba mala me fue a ver y ya. Tampoco ha venido mucho», ha confesado la periodista. Ahora, de regreso en Madrid, en la televisión y de la mano de la que fuera ‘reina de las mañanas’, la dupla de periodistas está dispuesta a recuperar el tiempo perdido y comenzar esta nueva etapa de la mano, como antaño.

Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo se reencuentran en ‘TardeAR’ / Telecinco

Juntos, de nuevo

Sus caminos se cruzaron hace dos décadas, cuando Ana Rosa presentaba Sabor a ti y Antonio era el cantante de la orquesta. Una vez Mon Santiso -copresentador del espacio- salió de la ecuación, Hidalgo pasó a ser la mano derecha de la periodista. «Me contrataron de cantante, y un día el copresentador no pudo llegar a tiempo porque tuvo un problema con el vuelo, me lo propusieron a mí y dije que sí. Ahora pienso: ‘¡Qué morro le eché!», confesó hace tiempo. Y qué destino más bonito, el mismo que hoy le ha vuelto a poner al lado de una de las grandes de la televisión nacional.

Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo en 2001 / Gtres

Aunque se retiró hace tiempo del foco mediático para llevar una vida en Murcia junto a la mujer de su vida, Ana Ruiz, ha vuelto con más fuerza que nunca, dispuesto a ser parte de la nueva aventura profesional de ‘la reina de las tardes’. «Si todo va bien volveré a compartir algunos ratitos con Ana Rosa, la persona a la que debo todo lo que he hecho profesionalmente en la televisión. Ella, hace ahora 25 años, confió en mí y me cedió generosamente un sitio a su lado. Para mí es algo más que una compañera, forma parte de mi familia aunque nos hayamos visto poco por nuestras circunstancias personales», escribió hace unos días en la red. Y así ha sido, de nuevo en la televisión, de nuevo junto a Ana Rosa.