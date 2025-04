Cari Lapique comparte una emotiva imagen de su hija, Caritina Goyanes, fallecida hace siete meses

Cari Lapique tiene cada día presente a su hija Caritina Goyanes, fallecida el 26 de agosto de 2024, víctima de un fulminante infarto a los 46 años. Recientemente, Cari ha compartido a través de su cuenta de Instagram una emotiva imagen con la que ha recordado a la fundadora de SixSens.

Un emotivo mensaje

«Primavera 2023», se puede leer en la parte superior de la imagen. Un recuerdo que ha generado su propio Iphone y que no ha dudado en compartir con sus seguidores de la citada red social. En la imagen aparece Caritina, de lo más sonriente mirando al objetivo de la cámara.

Cari Lapique por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

«Iphone me manda este recuerdo», ha añadido Cari Lapique. De esta manera, la empresaria homenajea a su hija siete meses después de su triste pérdida. Recordar también que la muerte de Caritina se produjo 20 días después que la de su padre, Carlos Goyanes. Además, el 25 de agosto moría Tito Goyanes, hermano de Carlos y tío de Caritina. Una triple tragedia de la que la familia todavía se está recomponiendo.

Cari Lapique comparte una imagen de su hija. (Foto: Redes sociales)

Una triste pérdida

Después de certificar la muerte de la empresaria, sus restos mortales fueron trasladados hasta el tanatorio de San Pedro de Alcántara (Málaga), lugar al que se desplazó su entorno más cercano. Un día después, en la mañana del martes, 27 de agosto, se celebró una misa funeral en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Guadalmina y, tras este último adiós, el cuerpo sin vida de Caritina viajó a Madrid hasta el tanatorio de Tres Cantos, donde se ha realizó un último responso antes de darle sepultura junto a las cenizas de su padre.

Caritina Goyanes en un evento. (Foto: Gtres)

La ceremonia de entierro de Caritina Goyanes se llevó a cabo en la iglesia del tanatorio, lugar hasta el que se desplazó su viudo Antonio Matos, junto a sus hijos, Carla Goyanes y su marido y Cari Lapique, que se mostraba completamente desolada tras la pérdida de su hija. Al finalizar el rito religioso, todos ellos fueron tras el coche fúnebre dando así el último adiós a la empresaria que los dejó a la temprana edad de 46 años.

Desde la pérdida de Caritina han sido constantes los homenajes a través del universo 2.0 por parte de su familia. Sin ir más lejos, su hermana Carla quiso dedicarle unas emotivas palabras mediante una desoladora carta. «No tengo palabras. Es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones», comenzó diciendo, rota de dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Goyanes Lapique (@carlugoyanes)

Carla y Caritina gozaban de una excelente relación, estaban muy unidas desde siempre. «Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños», continuó Carla.