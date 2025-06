La doble moral de Alejandra Rubio: del "no hay que santificar a la víctima" a su sentido comunicado

Alejandra Rubio vuelve a estar situada en el centro de la polémica. La hija de Terelu Campos ha protagonizado un video junto a Carlo Costanzia que no ha tardado en dar la vuelta a la red. Y es que la pareja ha visitado la cárcel de Turín en la que se encuentran cumpliendo condena los hermanos del italiano para felicitarle el cumpleaños a Pietro, uno de ellos. Una escena que el hijo de Mar Flores ha compartido en un perfil de Instagram y que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en generar todo tipo de reacciones. Y es que, mientras que muchos han aplaudido su gesto, a otros les ha parecido inapropiado.

En medio del revuelo, Alejandra Rubio explicó en el plató de Vamos a ver que Carlo publicó el video «para reivindicar que no le parece bien todo lo que está pasando», así como también señaló que hacía «lo que a ella le parecía bien» y que «le importaba un pimiento lo que opinara la gente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El italiano (@carlocostanzia)

Sin embargo, horas después, la nieta de María Teresa Campos explotaba en el universo 2.0 y publicaba un comunicado en el que se sinceraba como nunca sobre cómo podían afectarle las críticas, al mismo tiempo que también comentaba que en algunas ocasiones puede cometer errores como cualquier persona. Unas palabras con las que muchos han considerado que ha sacado a relucir su faceta más victimista.

«A veces me siento tremendamente incomprendida, puede ser que sea mi culpa en gran parte. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que intento ser reservada con bastantes aspectos de mi vida y en esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos», comenzaba a escribir.

Comunicado de Alejandra Rubio en Instagram. (Foto: RRSS)

«No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme. al final, en vez de recibir una mano tendida, recibo un guantazo ante situaciones complicadas. A veces, echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, unas buenas palabras y no siempre un reproche, pero también entendiendo que este mundo en el que trabajamos no va de eso […] Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva (que muchas veces no es la correcta) pero esto es lo que soy en parte por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo. No he tenido mi mejor año, pero mejoraré cada día gracias a tener la suerte de saber aprender de mis errores», sentenciaba.

Alejandra Rubio en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Es probable que, con este escrito, Alejandra Rubio buscara generar empatía tanto entre sus seguidores como entre sus compañeros de profesión. Sin embargo, lo cierto es que esta actitud contrasta con la que mostró al conocerse la condena de sus cuñados por intento de asesinato. Pietro y Rocco Costanzia fueron sentenciados a 12 y 8 años de prisión, respectivamente, y la hija de Terelu afirmó desde el matinal de Mediaset que «no había que santificar a la víctima», dejando claro su apoyo a los mencionados. Entonces, ¿deberíamos santificar ahora sus últimas palabras en las redes sociales, que muchos han calificado de victimistas? Sin duda, se trata de una doble moral que podría terminar pasándole factura.