La Navidad está a la vuelta de la esquina y para el alcalde de Madrid este año las fiestas son aún más especiales. José Luis Martínez-Almeida va a celebrar estos días por primera vez como padre. Su hijo, Lucas, nació el pasado verano y tanto él como su mujer, Teresa Urquijo, están muy ilusionados de vivir estas fechas con el pequeño, que no tiene todavía ni un año. Serán unos días inolvidables para toda la familia, sobre todo para los recién estrenados padres, ya que Lucas aún es muy pequeño para ser consciente de todo lo que ocurre a su alrededor.

Sin duda, la Navidad es especialmente entrañable para los más pequeños de cada casa. Todos tenemos recuerdos inolvidables de estas fechas tan especiales en las que las familias se juntan, pasan tiempo alejados del trabajo y de las obligaciones del día a día y reciben la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos. Los regalos son, probablemente, la parte que más interés genera en los niños, que esperan con paciencia a que llegue esta época del año y se portan lo mejor posible para que les traigan la mayor parte de las cosas que han pedido.

El regalo más especial de Martínez-Almeida

Aprovechando que en unos días se celebra Nochebuena, el alcalde de Madrid ha hecho unas declaraciones en el programa de Christian Gálvez, en las que ha explicado cómo vive la Navidad. «A mí la Navidad me encanta», ha dicho José Luis Martínez-Almeida.

«Es cierto que la Navidad ya no es la misma que cuando eras niño, siempre te falta algún ser querido, siempre hay alguien al que echas de menos, pero para mí es un tiempo muy especial y lo disfruto enormemente», ha recalcado el alcalde de la capital.

Christian Gálvez ha aprovechado para preguntarle a Martínez-Almeida sobre cómo vivía la Navidad cuando era pequeño. El alcalde ha comentado que siempre afrontaba estos días con gran ilusión y ha querido insistir en que hemos perdido la tradición de celebrar el Día de los Santos Inocentes. De hecho, ha hecho un llamamiento para que se recupere esta tradición, incluso en los medios de comunicación: «No pasa nada, que nos gasten inocentadas, que es una costumbre preciosa», ha dicho.

El alcalde ha revelado que para él la noche más especial es la del 5 de enero y, más aún, el despertar del Día de Reyes. “Era el momento del año para mí”, ha comentado Martínez-Almeida, que ha desvelado que uno de los regalos que más ilusión le hizo fue un futbolín. “Me encantaba jugar al futbolín, me maravillaba, lo disfruté muchísimo”, ha dicho el político, que ha confesado que le encantaba el roscón y encontrar la sorpresa.

Martínez-Almeida ha explicado que en su hogar ya está todo listo para celebrar estas fiestas en familia, con su mujer y su hijo: «La casa ya la tenemos decorada, hemos puesto el árbol, el nacimiento y la coronita en la puerta, así que ya está todo preparado», ha recalcado con una gran sonrisa.