Desvelamos el capricho que se ha dado Cristina Pedroche tras dar a luz a su hijo Isai

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han dado la bienvenida a Isai Pedroche Muñoz, el segundo hijo de ambos. Después de Laia, el retoño se ha convertido en el benjamín de esta familia de cuatro. Por ese motivo, se encuentran viviendo una de las etapas más dulces de sus vidas. Tal y como nos tiene acostumbrados, la influencer ha compartido con sus seguidores cómo están siendo las primeras jornadas tras dar a luz.

Una de las cosas que más esperaba y ha querido hacer tras traer al mundo a Isai ha sido comer jamón. Lo ha hecho en un desayuno que constaba de unas rebanadas de pan con este manjar vetado para embarazadas. «Esto ha pasado esta mañana», anunció en sus redes sociales junto a la foto del plato mencionado. Un mensaje que acompañaba con unos emojis con caras de emoción y corazones rojos, que dejan patente las ganas que tenía de ingerir esos alimentos. Acto seguido, colgó una instantánea en la que aparecía llevándose a la boca la tostada, que reflejaba en su cara un claro sentimiento que ella misma confirmó: «Qué felicidad».

Cristina Pedroche comiéndose una tostada de jamón. (Foto: Instagram)

Como es habitual en estos casos, la casa de la televisiva se ha llenado de centros de flores, convirtiéndose en su particular vivero. Estos detalles se regalan a las madres como símbolo de felicitación y alegría y suelen venir por parte de amistades y de miembros del círculo cercano a los padres. Los buckets con motivos florales blancos que han inundado su domicilio han sido algo que ha emocionado a Cristina en su regreso al hogar después de abandonar el centro hospitalario acompañada de su bebé y de su pareja para reencontrarse con su primogénita.

Uno de los centros de flores que ha recibido Cristina Pedroche. (Foto: Instagram)

La antesala del parto

La colaboradora de televisión se mantuvo activa en la pequeña pantalla hasta el 23 de junio. Esa jornada la utilizó para despedirse de sus compañeros ante la inminente salida de cuentas y el posterior parto de su segundo vástago. Para estar completamente centrada en la recta final de su gestación y vivirlo con tranquilidad, se retiró de los platós y ahora se encuentra inmersa en una baja maternal que le permitirá vivir intensamente los primeros meses de Isai.

Cristina Pedroche haciendo ejercicios pre parto. (Foto: Instagram)

Durante los días que estuvo relajada en su chalet antes de acudir al Hospital Montepríncipe de Madrid, donde nació el pequeño, Cristina compartió con sus seguidores todas sus rutinas. Para ejecutarlas utilizaba un churro de piscina, una pelota de pilates y yoga y también su propio cuerpo. «En este embarazo he decidido no hacerme masajes perineales porque en el anterior no me hicieron sentir cómoda», confesó. Una decisión que suplió haciendo ejercicios desde casa que favorecían los músculos del perineo y contribuían a estimular el alumbramiento. De igual forma, también fortalecían el suelo pélvico, algo fundamental para las mujeres en cinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Tras conocer a Isai, fueron Dabiz y Cristina los encargados de desvelar al universo 2.0 la feliz noticia a través de su canal más utilizado para comunicarse con los fans: las plataformas sociales. El chef y la presentadora colgaron una publicación colaborativa en la que se podía ver una imagen de la mano del recién nacido junto a la de su primogénita, Laia, y las de los mencionados. «Pues sí, el amor se multiplica», eran las palabras elegidas por los progenitores para anunciar la buena nueva acompañadas de la fecha del nacimiento y varios emoticonos de amor.