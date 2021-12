Laura Matamoros reaparece tras dar a luz a su segundo hijo: “es precioso no, lo siguiente”

No han pasado ni 24 horas desde que Laura Matamoros dio a luz a su segundo hijo y la influencer ya ha reaparecido en sus redes sociales para desvelar todos los detalles del bebé.

Con muy buen aspecto, la hija de Kiko Matamoros se ha colocado frente a la cámara de su teléfono móvil para contarle a todos sus seguidores cómo fue el parto y los grandes parecidos entre el recién nacido y el pequeño Matías, su primer hijo junto a Benji Aparicio.

“Ya estoy hecha a mi bebé, que es precioso no, lo siguiente e igual que Mati, lo que pasa que más morenito, me encanta” ha admitido la reina de Instagram con orgullo y emoción. “Lo de los genes es una cosa… no sabía que se podían llegar a parecer tanto” ha continuado diciendo al apreciar lo tanto que se asemeja al primogénito de la pareja.

En cuanto a su momento de dar a luz, Laura ha confesado que “ha sido un parto super bueno” y muy diferente al primero, ya que, a su parecer, este ha sido “increíble, súper bonito y alucinante”. Tanto, que incluso ha querido bromear con sus followers al expresar que no le importaría repetir la experiencia, al menos una vez al año: “podría decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no, no os asustéis que no va a ser así” ha manifestado entre risas la sobrina de Mar Flores.

De la misma manera, corroboraba su perfecto estado de salud con unas palabras de lo más tranquilizadoras para su gente: “he pasado una noche fenomenal, con algún dolor en el cuerpo, pero es normal y más aun siendo el segundo bebé. Ahora estoy contentísima, como si nada” ha reconocido desde la cama del hospital.

Esta reaparición de la influencer, que ha continuado con un breve vídeo del pequeño en el que apenas se le ve la cara, llega tan solo unas horas después de que la hija de Kiko Matamoros y el chef Benji Aparicio diesen la bienvenida a su esperado bebé, un niño al que han decidido llamar Benjamín, como su padre. Y es que la fecha de su nacimiento también ha cobrado una especial relevancia al haber coincidido con el 65 cumpleaños de su abuelo, lo que él mismo definió como “un regalazo” durante su intervención en Sálvame el pasado lunes.

En esta ocasión, los honores de compartir la primera fotografía del pequeño se los dejaron a Diego Matamoros, quien se encargó de publicar en su perfil de Instagram una instantánea del recién nacido acompañado de un texto en el que felicitaba a la familia por la buena nueva: “enhorabuena a todos. Y sobre todo a la madre y al padre” escribió junto a la imagen.

Con este nacimiento Laura ha vuelto a hacer realidad uno de sus grandes sueños, formar una amplia familia junto al hombre de su vida, con quien decidió darse una segunda oportunidad a raíz de este comentado embarazo.

Ahora parece que la relación entre los enamorados va viento en popa, quizá por la felicidad que invade sus vidas desde que ambos se enteraron de que iban a ampliar su preciosa familia. Sin duda, un sentimiento que también han compartido con el pequeño Matías, que, según ha confesado la influencer en alguna que otra ocasión a través de sus redes sociales, ya estaba contando las horas para conocer a su hermanito y jugar con él.