Diego Matamoros le dedica a su hermana Laura su post más emotivo

Con el paso de los años, Diego y Laura Matamoros han conseguido su mejor relación. La madurez les ha aportado a los hijos de Kiko Matamoros una perspectiva en la que se han convertido en confidentes, hermanos y amigos, dejando atrás esos roces por los que protagonizaban tantos titulares en el pasado. Un amor fraternal que ha crecido tras conocerse que la joven está embarazada de su segundo hijo, pues Diego está más que encantado con la idea de volver a ser tío.

Estas van a ser las últimas vacaciones antes de que Laura vuelva a ser mamá y el empresario no se las ha querido perder. Todos ellos están disfrutando de unos días de playa en los que, entre baño y baño, Diego ha tenido tiempo de sobra para reflexionar sobre la importancia de estar cerca de los suyos. Unos pensamientos que ha plasmado en sus redes sociales, emocionando a todos sus seguidores y, por su puesto, también a su hermana, que le ha contestado muy agradecida: «Qué bueno teneros 💖💖💖💖».

«Mi familia, lo verdaderamente importante, lo que queda después de todo, confidentes de lo más íntimo y ayuda en los momentos importantes. Brindo por ti, por nosotros, porque pase lo que pase siempre estaremos, por lo que estáis creando de nuevo juntos, por la vida y por lo afortunado que me siento de ser parte de ello! 💙💙», ha escrito junto a dos fotografías, una en la que aparece junto a Laura, que presume de su tripita, y otra en la que también aparece Benji, con quien tiene una gran relación.

Sin duda, los últimos acontecimientos han hecho que el influencer haya cambiado su perspectiva de la vida. Además de haber firmado su divorcio de Estela grande, este también ha sido el verano en el que ha puesto el punto final a su relación con Carla Barber. Tras un año juntos de lo más intenso, decidieron terminar una historia de amor que acaparó muchos titulares y parecía hacerles muy felices. Sin embargo, las cosas terminaron y ahora cada uno hace su vida.

Un cambio que también se ha trasladado al exterior. Hace apenas unos días Diego Matamoros sorprendía con un radical cambio de look, dejando atrás su negra cabellera al teñirse de rubio platino.

«Vais a flipar con el color y con el corte», anunciaba a sus followers, que por nada del mundo se imaginaban que dejaría atrás su característico tupé y su color natural. «Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta o que quiero llamar la atención», reconocía en aquel momento. Aunque la verdad es que solo quiere disfrutar de esta nueva etapa: «busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frene y, el que esté, que sume», dijo, añadiendo que ya no le importan las habladurías de la gente, «no estoy para esas cosas ya, siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas 1000 veces, fluyo, disfruto, doy pasos sin pensarlo demasiado, es una faceta más de mi personalidad que me ha traído muy buenas experiencias», concluyó.