Kiko Matamoros cierra una etapa: abandona el ‘Deluxe’

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Lleva varios años trabajando y colaborando en diferentes programas. Sin embargo, ha tomado la determinación de dejar el ‘Deluxe’ por motivos personales que no ha aclarado. De hecho, su ausencia se ha sabido de manera casual. Este jueves, el padre de Anita Matamoros dejaba al descubierto una supuesta mala relación con la dirección del formato de entretenimiento que ameniza los fines de semana. Carlota Corredera anunció qué personaje se sentaría en la silla este viernes y fue cuando Kiko dijo que desde que no participaba en el espacio estaba algo ajeno a lo que ocurre.

Como era de esperar, esta reacción ha provocado un sinfín de reacciones y ha generado una gran polémica, ya que las malas lenguas afirman que se debe a un posible despido. El ex de Makoke ha querido zanjar todo este asunto con un contundente y tajante mensaje en su perfil de Twitter, aunque no ha dado muchas explicaciones al respecto. “El ‘Deluxe’ lo he dejado por voluntad propia”, ha escrito el colaborador haciendo gala una vez más de su sinceridad.

Tras meditar esta decisión, Matamoros, que ha sido una pieza clave en el grupo de colaboradores, le comunicaba a la cúpula su decisión de cerrar esta etapa. Su marcha, que ha pillado desprevenidos a los telespectadores, no se ha aclarado, ya que podría tratarse de un respiro o por el contrario, de una decisión definitiva. Pese a que ha comunicado esta noticia tranquilo, lo cierto es que en las últimas semanas Kiko ha sufrido algún que otro revés.

Sin ir más lejos, hace unos días, su hija Ana celebraba su cumpleaños en Marbella. Fue el propio colaborador quien dio a conocer que no la había felicitado. Cabe recordar que Kiko y la ‘influencer’ llevan cerca de dos años sin mantener ningún tipo de relación. «No le deseo nada malo, pero no quiero tener relación con ella”, dijo hace unos días a Paz Padilla mientras la humorista intentaba hacerle entrar en razón para que se reconcilie con la joven. “Tu hija ha pedido ayuda. No está bien. Tiene solo 21 años”, insistió la presentadora, lo que provocó la salida de Kiko Matamoros del plató. «No me siento obligado a tener que hacer ciertas cosas sintiendo que no hay voluntad por la otra parte de no hacerlas», apuntó el tertuliano, que también expresó que cualquier intento de acercamiento sería “en vano”.

Además del conflicto familiar, Kiko Matamoros tuvo que despedir a su gran amiga Mila Ximénez, quien falleció el pasado 23 de junio debido al cáncer de pulmón que padecía. Un duro mazazo para el colaborador, que no pudo asistir al velatorio porque justo le acababan de operar. No obstante, a través de las redes sociales le dedico un emotivo mensaje. “Adiós Mila. Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos, aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos”, escribió roto de dolor.