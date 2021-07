A rey muerto, rey puesto. Carla Barber ha olvidado por completo a Diego Matamoros y ya disfruta de una nueva ilusión. Lo ha hecho en los brazos de un hombre junto al que ya se deja ver. La flamante pareja ha disfrutado de unos días de verano en la Costa del Sol, donde han paseado de manera muy acaramelada, evidenciando que entre ellos hay algo más que una amistad.

La doctora y su acompañante han sido captados por las cámaras en Marbella, donde han disfrutado del imperante sol de la bahía malagueña. Agarrados de la cintura, arrumacos y besos en público han marcado el paseo donde fueron vistos. Después, entraron a comer un a restaurante cercano a la playa.

Son las primeras imágenes de Barber con quien ya es el hombre que comparte su vida. Hace unos días se sinceraba en Instagram para aclarar cuál era su verdadera relación con Diego Matamoros tras su ruptura y para anunciar que había comenzado «una nueva etapa» en su vida.

De su exnovio afirmó que sí es cierto que coincidieron con un grupo de amigos porque “tenemos una buena relación” y dejó claro que se trata de una persona muy importante para ella pese a no estar juntos: «Le quiero muchísimo, pero ya no somos pareja desde hace algunas semanas. Pido, por favor, respeto. No voy a dar ninguna declaración más y es lo único que voy a decir al respecto». Sin embargo, sí que volvió a incidir en otra ocasión sobre el asunto: “La gente no está acostumbrada a ver a personas que han tenido una relación llevándose bien y si les ven juntos piensan que hay algo más. Diego y yo somos únicamente amigos. Hace ya meses que lo dejamos. Él hace su vida y yo la mía. No sé si él ha conocido a alguien. Ante todo hay respeto por ambas partes».

Con esas palabras, la exconcursante de ‘Supervivientes’ quiso dejar claro que la amistad con Diego Matamoros iba a prevalecer. Ahora, unas pocas semanas después, el amor vuelve a irrumpir con fuerza en su vida. Todo lo contrario que él, que ha declarado tener cerradas las puertas a una nueva relación sentimental.

Carla Barber ya conocía a su nuevo amor

Este apuesto chico junto al que Carla se muestra muy cariñosa no es ni mucho menos un recién conocido. La doctora compartió su cumpleaños con él y otros amigos, el pasado 18 de mayo. De hecho, en la fiesta organizada a bordo de un barco se ve al susodicho con la misma camiseta que la que luce para pasear junto a Barber por Marbella. Da la sensación de que entre ellos ya existía una amistad que ha derivado en algo más. Ahora está por ver si ambos son capaces de darle continuidad en el tiempo a este incipiente romance cuyos primeros pasos vemos a continuación. Y es que Carla Barber ‘dice digo donde dijo Diego’.