Anabel Pantoja no levanta cabeza. Desde hace unas semanas se encuentra en primera plana mediática debido a su inesperada separación con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’. Enlace que tuvo que ser pospuesto en varias ocasiones. “Me he desenamorado”, explicó la sobrina de Isabel Pantoja en Sálvame el día que confirmó su ruptura. De hecho, contó que había sido ella quien había tomado la decisión de poner punto final a su historia de amor con el exconcursante de Supervivientes. Después de varios días son varias las informaciones las que han ido saliendo a la luz y a las que ha tenido que hacer frente, pero sin duda se enfrenta a un momento de lo más delicado.

Quedan escasas horas para que la revista Semana muestre la exclusiva de Omar, pero este martes han revelado ya algunas declaraciones que ha hecho el instructor de surf. Palabras que han provocado las lágrimas en directo de Anabel Pantoja que, ha dejado claro que “no voy a hablar. No quiero ninguna guerra. Voy a respetar lo que diga”. Después, ha dicho que “sí” que iba a leer la entrevista porque “soy muy cotilla y prefiero estar al tanto, ya que luego me llegan cosas”. Jorge Javier Vázquez ha querido saber si en algún momento tiene pensado llamar a Omar después de que salga la conversación con la citada publicación. “No me dan ganas de hablar con Omar, pero no por esto. Él me ha pedido un tiempo y voy a respetarlo”, ha contestado muy segura.

Uno de los titulares que ha dejado Omar tienen que ver con un cambio en la personalidad de Anabel. «Anabel es una persona totalmente diferente a la que me enamoré», ha dicho Sánchez. Además, otra de las frases que ha tocado a la prima de Kiko Rivera ha sido la de: «En Cantora ocurrió algo que me hizo replantearme el futuro de la relación».

Ante estas declaraciones, Anabel Pantoja, ha preferido guardar silencio por «respeto», pero sí se ha podido ver cómo le ha cambiado el rostro de manera radical. Mucho más seria y con los ojos vidriosos. Así se mostraba la sobrina de la tonadillera ante la inminente entrevista que saldrá mañana en los kioskos.

Cuando esto ocurra, Anabel lo tiene claro y llamará a las personas de su confianza para «desahogarse», ya que «tengo gente a mi lado que no me va a traicionar. En ese sentido estoy tranquila».

Pese a la separación, la prima de Isa Pantoja ha tomado la determinación de continuar su vida en Canarias, pero a unos kilómetros de distancia de donde vivía, Pozo Izquierdo. De hecho, ya ha hecho la mudanza y ha comenzado esta nueva etapa.