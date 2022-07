Carolina Cerezuela desvela el motivo familiar de su parón laboral

Déjate querer se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la parrilla de Mediaset. Con Toñi Moreno como conductora, el espacio televisivo de la noche del sábado cuenta cada semana con un invitado especial. Esta vez, Carolina Cerezuela ha sido la absoluta protagonista de la noche, dejando unas emotivas confesiones en la que ha sido su entrevista más sincera hasta la fecha. Desde su familia hasta su trayectoria profesional, la actriz ha dado pequeñas pincelas de lo que ha sido su vida, demostrando ser una auténtica mujer terremoto.

Una de las actrices más aclamadas de Cámera café tomó la decisión de alejarse de la vida pública durante seis años, dejando a un lado su trabajo para centrarse en su familia. Carolina conoció hace ya 15 años a Carlos Moyá, tenista y ahora entrenador de Rafa Nadal, con el que ha creado hasta día de hoy no solo una bonita historia de amor, sino también una familia numerosa de lo más especial. “Esto es la mejor versión de mi mejor sueño, si me preguntan de pequeña que diseñara mi vida la habría diseñado así y aún es mejor… Para mí mi éxito es maravilloso, pero mi éxito y mi riqueza y lo que siempre había querido era tener mi familia. Siempre he querido mi familia y dedicarme a ello”, se ha sincerado frente a una Toñi expectante.

Y es que, tras cumplir su sueño de experimentar la maternidad, la actriz tomó la decisión de dedicarse en cuerpo y alma a los pequeños de la casa, haciendo así un parón laboral de varios años: “Doy un paso atrás cuando nacen mis hijos, decidió que mi tiempo de vida sería para ellos”. Ahora, cuando sus hijos ya se han hecho mayores, la mujer de Moyá ha vuelto a recuperar su trabajo, en el que le han surgido múltiples proyectos laborales con los que no puede estar más feliz. Tanto es así que ha sido capaz de compaginar su faceta como cantante junto a su grupo musical, con el estreno de la película de Cámera Café y la grabación del programa Esta noche gano yo que verá la luz próximamente junto a Christian Gálvez.

No obstante, no siempre ha sido así, pues al convertirse en mamá le dio prioridad a la maternidad y dio “un paso atrás” profesional. “Han pasado seis años, solo he ido haciendo pinceladas, haciendo cosas muy fáciles y compatibles con mi familia. Salir de casa uno o dos días como mucho, he ido con ese pulso. En esa época yo decía ‘hay que saber esperar, mis hijos serán mayores y ya estaré tranquila y ahí podré volver, ¡y eso es ahora!”, ha explicado a la conductora del programa.

Y es que, para ella, su mayor reto personal ha sido formar una familia con el que se ha convertido en el amor de su vida. “Carlos y yo si tenemos algo que nos une es que somos muy normales y le damos mucha normalidad a nuestra vida. Nuestros hijos tienen unos padres famosos pero mis hijos se han enterado de muchos logros de su padre, por ejemplo, por sus profesores del colegio”, ha revelado en el plató televisivo. Pese a ser una de las actrices más aclamadas del panorama nacional, Carolina ha decidido anteponer su papel como madre, explicando que sus hijos “no conocen a los personajes, sino a las personas que son su padre y su padre”, pues para ella, lo más importante y su meta en la vida, es que sus hijos sean “una versión mejorada” suya.