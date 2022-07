Mery Perelló ha vuelto a ser noticia. Si hace apenas una semana, el nombre de la mujer de Rafa Nadal sonó con fuerza tras conocerse su embarazo, esta vez lo ha hecho por un motivo diferente. Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, Perelló se ha desplazado hasta Reino Unido para, como ya acostumbra a hacer, apoyar al tenista español en cada uno de sus pasos. Esta vez, Wimbledon ha sido el escenario elegido y, desde las gradas luciendo barriguita, Mery ha apoyado a su amor en el que ha sido uno de los partidos más complicados para Nadal.

Durante los cuartos de final, el de Manacor ha tenido que abandonar la pista al sufrir un fuerte dolor abdominal que le ha impedido moverse con normalidad, especialmente en el saque, donde ha tenido que pedir asistencia sanitaria. Pese a todo y luchando por seguir siendo uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Nadal ha regresado raqueta en mano para continuar con su duelo contra Taylor Fritz, al que finalmente ha conseguido vencer. Esta victoria supone que el ganador de 22 Grand Slam dispute la semifinal mañana contra Nick Kyrgios.

Mientras, desde la grada del All England Lawn Tennis and Croquet Club y tan discreta como de costumbre, Mery Perelló ha vivido un partido lleno de tensión, preocupada por la salud de Rafa, pero sin perder el optimismo. Junto a ella, Sebastián Nadal y Maribel Nadal, padre y hermana del tenista, han disfrutado del partido que finalmente ha llevado al de Manacor a la semifinal de uno de los torneos más esperados del año. Todos han mantenido la compostura mientras el español ha sido atendido por los médicos en el vestuario, aunque durante el camino, sus familiares han querido transmitirle que abandonara el partido y no forzara su cuerpo. Su progenitor y su única hermana le han hecho varios gestos con las manos aconsejándole dar por finalizado el partido, aunque finalmente el tenista ha decidido no tirar la toalla.

Y es que, este es el segundo revés de salud que sufre Nadal en los últimos meses. Fue durante el Roland Garros cuando el de Manacor mostró su lesión en el pie izquierdo, en concreto, Nadal sufre el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que provoca un gran dolor al caminar y una deformación de la extremidad. Tal es la gravedad de la lesión, que tras el torneo parisino, muchos han sido los rumores sobre la retirada del tenista número uno, que podría colgar la raqueta en los próximos meses.

Mientras en el terreno profesional Nadal sigue cosechando éxitos a pesar de los inconvenientes que se han puesto en su camino, en el ámbito personal se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida. El próximo mes de octubre, el tenista y Mery Perelló darán la bienvenida a su primer hijo, el broche de oro a una relación que este año cumple tres años de casados. Nadal siempre ha hablado de sus ganas de formar una familia y ahora este deseo está a punto de hacerse realidad.

Por su parte, Mery llevaba varias semanas sin dejarse ver y el torneo de Wimbledon ha sido el escenario ideal para su reaparición, donde no ha escondido su felicidad por esta nueva etapa de su vida.