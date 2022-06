Primeras palabras de Rafa Nadal tras anunciar su paternidad

Hace apenas dos días, se confirmaron todas las sospechas: Rafa Nadal y Mery Perelló están esperando su primer hijo en común. Y es que, tras varias semanas rumoreándose la posible paternidad del tenista, finalmente ha sido él mismo quien ha despejado todas las dudas de un plumazo. “Si toda va bien, voy a ser padre”, ha explicado el mallorquín a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en las que han sido sus primeras palabras tras conocerse la buena nueva.

Tras alzarse como ganador del último torneo de Roland Garros, Nadal ha comparecido frente a los medios de comunicación para anunciar su decisión de volver a Wimbledon. Una oportunidad idónea para preguntarle sobre esta etapa de su vida, en la que se convertirá en padre primerizo junto a la mujer que se ha conseguido conquistar su corazón, Mery Perelló. No obstante, pocos han sido los detalles que han trascendido pues, como él mismo ha asegurado, siempre ha sido muy celoso con su intimidad y así seguirá siendo. “Ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo, nos gusta tener un perfil bajo en lo personal”, ha confesado a los micrófonos. A pesar de estas palabras, ha querido puntualizar que no espera que su trayectoria como tenista se vea afectada por este cambio en su vida más íntima: “La forma en la que cambia la vida no lo sé, porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto supongo un cambio en mi vida profesional”. Y es que, él mismo es consciente de que la paternidad se ha convertido en una de las noticias más aplaudidas por los españoles.

Un cambio de 180 grados que llega en un momento de lo más especial para la pareja, pues el tenista siempre ha confesado sus deseos de ser padre. Ahora, con 36 años y junto a la mujer de su vida, Rafa Nadal se encuentra esperando la llegada de un nuevo miembro de su familia, un pequeño que, seguro, llenará de alegría su hogar. Según lo previsto, Mery podría salir de cuentas el próximo mes de octubre, pues actualmente se encuentra en el quinto mes de embarazo. Además, la buena nueva llega en un momento muy bonito a nivel profesional para el mallorquín, que el pasado 6 de junio se alzó, de nuevo, con la Copa de Roland Garros en París. El de Manacor volvió a hacer historia del tenis al ganar a principios de junio su título número 14 en esta competición. Con ese nuevo trofeo, llega a 22 campeonatos en esta modalidad en su carrera, más que cualquier otro tenista en la historia en el circuito masculino.

Sin embargo, no ha sido un camino de rosas para la estrella del tenis, que ha vivido las semanas más intensas de su carrera. Unos días de reflexión que le han servido para pensar qué iba a pasar con su futuro profesional. Tras someterse a un nuevo tratamiento de inyecciones para calmar el dolor de la lesión crónica que padece en el pie izquierdo, Nadal ha sentenciado que su pasión es el tenis. “Mi intención es viajar a Londres el lunes e intentar jugar Wimbledon si es que hay alguna posibilidad”, ha confesado en la rueda de prensa, dejando claro que regresa a la pista con más fuerza que nunca.