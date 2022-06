El Rey ha culminado la semana con uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año. Sentado en las gradas de la Philippe Chatrier, Felipe VI ha vivido en directo un nuevo triunfo de Rafa Nadal, que se ha coronado como ganador en la que ha sido su 14º victoria en el Roland Garros. “Nadal es el rey del tenis”, ha confesado el actual monarca, además de sentenciar que España “le tiene que homenajear por muchos años”. Y es que, como buen aficionado al deporte, tras haber estado presente en la final de la Champions para animar al Real Madrid, esta cita no se la ha querido perder por nada del mundo.

El español ha vuelto a hacer historia, proclamándose como campeón de este torneo y sumando así 22 títulos de Grand Slam. Un hecho histórico que no solo ha presenciado su mayor pilar, su mujer María Perelló, sino también el Rey que, al igual que su padre, mantiene una estrecha relación con Nadal y le ha apoyado siempre que las circunstancias se lo han permitido. Y es que, no es la primera final de este campeonato a la que el hijo de don Juan Carlos asiste, pues ya lo hizo siendo Príncipe de Asturias, aunque se trata de su debut como Rey, ya que no ha podido asistir a las cuatro anteriores que el manacorí ha jugado desde que Felipe VI está en el trono.

Como buen talismán del tenista, María tampoco ha podido declinar la invitación a esta reñida y emotiva final del Roland Garros. La joven ha apoyado durante todo el partido ha su marido, viviendo esta final muy emocionada. Aunque Perelló siempre ha sido muy celosa con su intimidad y ha querido estar alejada del foco mediático, lo cierto es que en las últimas semanas su nombre ha sonado con fuerza en la prensa rosa, pues han sido muchos los rumores que han corrido sobre un posible embarazo. Al parecer, el matrimonio que se dio el ‘sí, quiero’ en 2019, podría estar esperando su primer hijo, que llegaría a finales de este año para llenar la casa de alegría. Y es que, su amor es tal, que se han convertido en uno de los tándem más indestructibles del panorama nacional, por lo que no sería de extrañar que quisieran formar juntos una familia con la que compartir el resto de sus vidas.

Pero no solo la victoria de Nadal ha sido uno de los temas más comentados en la actualidad, sino que durante la jornada, el rey Felipe se ha convertido en absoluto protagonista. Durante el partido celebrado en París, el monarca ha vivido un afectuoso encuentro con los príncipe Haakon y Mette Marit, que se han sentado juntos en el palco de autoridades de la pista. Nada más verse, el hijo del Rey Emérito ha saludado de forma cariñosa al heredero al trono noruego y a su mujer, estrechando sus manos con una sonrisa antes de tomar asiento. Tanto el soberano como los miembros royals del país escandinavo han vivido con gran intensidad el duelo, que ha terminado con la victoria de Nadal en esta 14ª Copa de los Mosqueteros.

Al finalizar el encuentro, el jugador balear se ha acercado a la grada pletórico para recibir el cariño y la felicitación de Felipe VI, una escena muy común debido a la infinidad de títulos que ha logrado el tenista, consolidado como el rey del tenis español. De igual forma, con la cordialidad que tanto le caracteriza, el campeón del Roland Garros ha saludado amablemente a Haakon y Mette Marit, que han apreciado el gesto de Nadal a pesar de posicionarse con Casper Ruud, el prometedor noruego de 23 años que, finalmente, no ha podido superar a su maestro.