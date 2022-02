Contra todo pronóstico, el pasado fin de semana Rafa Nadal volvió a sumar un nuevo e histórico éxito a su larga y curtida carrera deportiva. Se ha convertido en el primer tenista en ganar 21 Grand Slams, un auténtico reto que tiene mayor importancia teniendo en cuenta que el de Manacor disputó cuando apenas se acababa de recuperar de una grave lesión en la rodilla.

Desde entonces tuvo días para celebrarlo, pero nada se puede comparar con el emotivo reencuentro que vivió junto a su mujer, Xisca Perelló. En plena resaca de emociones, días después de ganar el épico torneo, el deportista regresó a casa deseoso de encontrarse con su compañera de vida de la que ha permanecido varias semanas separado debido al torneo que el mallorquín tenía que disputar en Melbourne.

Como no podía ser de otra manera, Xisca ha ido a recoger a su marido al aeropuerto. Allí ha sido donde se han reencontrado de una manera de lo más romántica y especial. Muy emocionados, protagonizaron un emotivo momento sin importarles las posibles miradas ajenas, ni mucho menos la presencia de la prensa. Así pues, se fundieron en un sentido abrazo con el que dejaron constancia de lo tanto que se habían echado de menos durante todo este tiempo en el que se han visto obligados a permanecer separados.

Una vez finalizados los saludos y el cálido recibimiento que la de Manacor brindó a su chico, esta le ayudó a guardar todas sus pertenencias en el maletero del coche y acto seguido se marcharon a casa para celebrar en la más estricta intimidad este nuevo triunfo que el tenista ha sumado a su trayectoria deportiva.

Está claro que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel sentimental, o al menos así lo han tratado de mostrar frente a los medios de comunicación presentes que no dejaban de retratarles. No obstante, lo cierto es que han sido muchos los que se han preguntado el motivo por el que Xisca no ha acompañado a su marido a una final tan importante, decisiva y trascendental como la que Rafa Nadal acaba de ganar en el Open de Australia. Quizá hayan sido sus compromisos profesionales los que han obligado a la también deportista a quedarse en su tierra natal, aunque medios como Vanitatis aseguran que la razón no es otra que las limitaciones de aforo en los equipos de los participantes con el fin de evitar posibles contagios de covid.

Sea como fuere, lo que está claro es que la relación entre la pareja sigue yendo viento en popa, pese a que visto lo visto aquellos rumores de embarazo que les rodearon el pasado verano parecieron haber quedado en eso, en simples rumores. Los dos soñaban con ampliar familia, incluso eran muchos los que sabían que uno de los grandes sueños de Xisca era ser madre a los 33 años. Sin embargo, a juzgar por sus últimas apariciones, la mallorquina no está embaraza y, teniendo en cuenta que celebrará su 34 cumpleaños el próximo 7 de julio, se trata de una fantasía que por unas razones y otras no han conseguido hacer realidad. La pareja cuenta con 17 años de relación a sus espaldas y dos años y medio de matrimonio, ya que fue en octubre de 2019 cuando los enamorados decidieron pasar por el altar y convertirse en marido y mujer en una ceremonia de ensueño celebrada en su querida Mallorca.