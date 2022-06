Rafa Nadal y Mery Perelló están esperando su primer hijo en común. Después de varias semanas de rumores, por fin la revista ¡Hola! ha publicado la noticia, junto a un reportaje de la pareja disfrutando de unos días de descanso. En las imágenes se puede ver a la pareja a bordo del yate del tenista, aprovechando los primeros rayos de sol de la temporada. Unas fotografías en las que se aprecia perfectamente el estado de la esposa del deportista, que luce un traje de baño en tonos azules con silueta cut-out que deja ver su incipiente barriguita. Por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre esta noticia, aunque en varias ocasiones el tenista ha declarado que les gustaría ser padres.

Después de una de las temporadas más intensas para el deportista -y también para su familia que le acompaña prácticamente siempre en sus citas deportivas-, ahora ha llegado el momento de descansar y disfrutar del sol y del mar a bordo del fastuoso catamarán que Rafa Nadal compró hace un par de años. En el reportaje se ve al tenista bañándose mientras que su mujer, cubierta por una pamela, toma el sol en una de las plataformas del barco. No obstante, también ha aprovechado para darse un chapuzón en las refrescantes aguas de Mallorca.

Los rumores de un posible embarazo de Mery Perelló se dispararon hace algunas semanas cuando la mujer del deportista comenzó a apostar por looks con prendas más holgadas en las citas a las que asistió, quizás para disimular su estado.

En los últimos tiempos, debido también a la lesión crónica que padece el tenista, se ha hablado mucho de una posible retirada de los grandes circuitos. Sin embargo, el tío del tenista, Tony Nadal ha dicho que por ahora no piensa en dar un paso atrás, es más, le gustaría poder estar en el próximo gran torneo, Wimbledon. “Quiere entrenar. Y si tiene una pequeña oportunidad, jugará en Wimbledon”, dijo Tony Nadal.

Por su parte, Mery, que acompaña al tenista en todas sus grandes citas, continúa volcada en su trabajo como directora de la Fundación Rafa Nadal y por ahora no se plantea dejar de hacerlo por el embarazo.

Discretos ante todo y pese a la avalancha de rumores, ni el tenista ni su mujer habían comentado esta noticia. No obstante, ninguno de los dos ha ocultado nunca su deseo de ampliar la familia. Es más, en unas declaraciones a CNN tras su boda, Rafa Nadal confirmó que era algo que se planteaban: “Es algo que probablemente sucederá en el futuro, porque ambos lo queremos”. De la misma manera, en una entrevista con Bertín Osborne hace dos años, el deportista confesó que su mayor deseo era ser padre, aunque todavía no había podido: “Hay un problema… Yo pensaba que cuando me retirara… Pensaba que a los treinta años ya estaría fuera, pero se ha ido alargando el tema”, dijo. Asimismo, Rafa Nadal se deshizo en halagos para su esposa y confesó que la llama Mery: “Es muy sencilla e incluso durante el confinamiento fue tarea fácil. Yo la llamo Mery y María Francisca cuando hay un poquito de tensión, pero no tenemos nunca tensión”, recalcó con un toque de humor.

La historia de amor entre Rafa Nadal y Mery Perelló comenzó hace casi dos décadas. Mery tenía diecisiete años y era compañera de clase de Maribel, hermana del tenista. Desde siempre habían mantenido una buena amistad, pero fue en 2005 cuando se confirmó su romance.La pareja se comprometió en la primavera de 2018 durante el torneo de Roma y en octubre de un año después se casaba en Mallorca.