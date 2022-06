Christian Gálvez se despide de la radio con un mensaje cargado de connotaciones personales

Están siendo unos meses cargados de cambios para Christian Gálvez. El presentador acababa el 2021 anunciando su ruptura de Almudena Cid. Una noticia que a priori parecía ser un varapalo para la pareja, hasta que unas semanas más tarde se supo que el emblemático maestro de ceremonias de Pasapalabra había vuelto a dar una oportunidad al amor de la mano de Patricia Pardo.

Pero el ámbito sentimental no sería el único en el que la vida del de Móstoles habría dado un giro de 180 grados. En lo que a lo profesional se refiere, Christian también habría optado por cambiar de aires al cerrar su etapa como locutor de radio. Hasta ahora, Gálvez había estado trabajando en el programa de Cadena 100, bautizado como De sábado con Christian Gálvez. Un espacio matinal en el que él mismo era protagonista y había conseguido encandilar a una gran parte de oyentes. Pero todo lo que empieza llega a su fin, y eso es lo que le ha ocurrido a este programa, siendo el actor el que ha tomado la decisión de decir adiós a esta andadura de manera definitiva para dar comienzo a algo totalmente diferente con lo que agrandar una trayectoria laboral que parece ser imparable.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde el ex de la deportista ha querido agradecer a todos sus compañeros por todo lo aprendido durante este tiempo a golpe de un mensaje cargado de sentimientos: “La aventura en @cadena100 llega a su fin. Ha sido un verdadero honor trabajar aquí, y vaya por delante mi eterna gratitud por haber trabajado con personas que me han enseñado a cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Gracias a todos los compañeros que nos han querido mucho y bien, gracias por auparnos tan arriba. También quiero dar las gracias por todo lo que aprendí. Cosas tales como que una jerarquía vertical no vale para nada si no hay un respeto horizontal”, comenzaba explicando.

Pero su comunicado no ha quedado ahí, y también ha aprovechado para asociarlo a la esfera personal: “Comprendí que al miedo no se le combate, porque el miedo somos nosotros. Hay que escucharle, comprenderle y actuar en consecuencia. Aprendí a ser un poco más amable con mis versiones pasadas, ya que no sabían las cosas que sé ahora. He aprendido a no hacerle caso a ese archivo en mi cabeza titulado ‘todas las cosas que podrían salir mal’. Que para ser feliz en la vida, hay que hacer de la perseverancia tu amiga del alma, de la experiencia tu sabia consejera, de la advertencia tu hermana mayor y de la esperanza tu genio guardián. Aprendí a soltar a los que tuvieron que marchar, para hacer espacio a los que debían y querían llegar”, sentenciaba. Unas palabras con las que hace referencia a todo lo que le ha aportado su paso por la radio en todos los aspectos, habiendo conformado una serie de amistades que probablemente espere que sigan perdurando en el tiempo pese a su marcha del mundo radiofónico.