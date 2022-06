Han pasado ya seis meses desde que viera la luz una noticia que pilló por sorpresa a toda la prensa rosa. Una de las parejas más consolidadas del panorama nacional ponía punto y final a su historia de amor y, pocas semanas después, ambos rehacían su vida por separado. Ahora, Almudena Cid está saboreando la vida de soltera y centrando todas sus energías en los nuevos proyectos laborales que le han ido surgiendo. Y es que, después de la tormenta siempre llega la calma.

Con motivo de la Feria del libro de Madrid, la exgimnasta se ha desplazado hasta el Retiro para firmar los ejemplares de su colección El mundo de Olympia, una serie de relatos infantiles donde la autora y protagonista cuenta su paso por la gimnasia rítmica y su experiencia en los Juegos Olímpicos. Allí se ha dejado ver feliz en esta nueva etapa y afrontando de la mejor de las maneras todo lo que le depare el futuro, haciendo un sincero balance sobre cómo se encuentra tras atravesar una de las etapas más complicadas de su vida. “Estoy aplicándome mi propio libro. Quizás estoy en un momento de reconstrucción y de reconocimiento a mí misma. No tengo este pavor y este miedo al salto al vacío como tenía hace unos meses. Ahora estoy en ese momento de lo que venga quiero descubrirlo”, ha confesado a los micrófonos.

Tal y como ella misma ha demostrado y así lo ha expresado, después de una complicada época, ahora se encuentra 100% centrada en sí misma y con mucha ilusión por sus próximos proyectos: “Estoy bien conmigo. Estoy sorprendida del descubrimiento que he hecho de mí en todo este proceso”. Y es que, hubo un tiempo en el que la exgimnasta se olvidó de ella misma. “Cuando yo me retiré, creía que ya no servía para nada. Entonces me he pasado mucha parte de mi vida intentando demostrar que valgo para algo y realmente eso no lo tengo que demostrar a nadie, lo tiene que tener uno mismo. Ahora estoy en un punto de buscar cuál ha sido mi esencia toda la vida y que la esencia esa es la que hace que yo esté bien conmigo misma”, se ha sincerado, siendo completamente transparente, como ya ha demostrado en más de una ocasión.

Hace justo medio año, la vida de Almudena Cid dio un giro de 180 grados cuando, lo que pensaba que era un descanso en su relación, terminó siendo una ruptura definitiva, viendo como el que había sido el amor de su vida encontró de nuevo la ilusión lejos de ella. Una etapa muy complicada que hizo mella en su vida personal, por lo que ahora está cerrada al amor y no quiere ni si quiera oír hablar de maternidad: “Ahora no. Tengo instinto de trasladar mis experiencias, pero no”. Además, ha descartado rotundamente que en los próximos meses se cumpla el refrán ‘no hay verano sin beso’, pues centrada en su trabajo y en su círculo más cercano, la actriz ha cerrado a cal y canto su corazón: “Bueno yo se los doy a mi sobrinito Marko, que lo quiero con locura y ha sido mi talismán y estoy deseando pasar el agosto con él. Es, ahora mismo, el hombre de mi vida”. Y, en cuanto a la pregunta de si llegarán más hombres a su vida, Cid ha sido clara y concisa: “No importa, si no vienen no pasa nada”.

Ahora, completamente recuperada del revés sentimental, se podría decir que Almudena es una persona completamente distinta y está muy orgullosa de ello. “Estoy bien, muy bien, reconstruida. Estoy desarrollando un montón de proyectos que, afortunadamente y para mí sorpresa, es lo que me está haciendo ver cosas que yo no veía en mí. Y eso es muy bonito”, se ha sincerado con una sonrisa que hacía mucho tiempo no lucía públicamente. Tal es su alegría que, sin tener planeado descansar este verano, quiere continuar centrándose en su trabajo, dando una pequeña pista de lo que va a ser su próximo proyecto laboral: “La idea que tengo es escribir un libro que es de adultos y creo que va a ser bastante autobiográfico. Mi idea es entregarlo para diciembre y que salga de caro al año que viene”.